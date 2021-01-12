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12 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri 18 Ocak'ta yasaklar kalkacak mı? Kafeler açılacak mı? Çay bahçesi, kahvehaneler ve lokantalar ne zaman açılacak? 18 Ocak'ta yasaklar kalkacak mı? Kafeler açılacak mı? Çay bahçesi, kahvehaneler ve lokantalar ne zaman açılacak? Yasaklar ne zaman kalkacak? Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği merak ediliyor. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, kısıtlamalar ile ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. Sokağa çıkma yasağının biteceği tarih ile birlikte kafe, çay bahçesi, kahvehane ve lokanta gibi işletmelerin de aralarında yer aldığı kısıtlamaya dahil olan mekanların ne zaman normale döneceği merak ediliyor. Peki, 18 Ocak'ta yasaklar kalkacak mı? Kafeler, çay bahçesi, kahvehaneler ve lokantalar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 12.01.2021 13:33 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 13:33
18 Ocak'ta yasaklar bitiyor mu? Dünya genelinde yaklaşık 92 milyon kişiye bulaşan, 1 milyon 960 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs salgınına ilişkin mücadele devam ediyor. Türkiye'de 81 il genelinde bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Vaka sayısında düşüş görülmesi ile birlikte kısıtlamaların biteceği tarih araştırılmaya başlandı. Peki, 18 Ocak'ta yasaklar kalkacak mı? Kafeler açılacak mı? Çay bahçesi, kahvehaneler ve lokantalar ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 18 OCAK'TA YASAKLAR KALKACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, yasakların biteceği tarih henüz belli olmadı. Sosyal medyada önümüzdeki hafta kısıtlamaların kalkıp kalkmayacağı konusunda paylaşımlar yapılıyordu. Salgının seyrine göre ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine toplantısında yeni kararların alınması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
KAFELER, KAHVEHANELER, LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kafe, kahvehane, lokanta, halı saha, restoran gibi kısıtlamaya dahil olan tüm mekanların ne zaman normale döneceği henüz belli olmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizden takip edebilirsiniz.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'KISITLAMA' AÇIKLAMASI
Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, kısıtlamalar ilgili şu ifadelere yer verdi:
"Bu kazanımları korumak ve daha ileriye taşımak için 83 milyon hep birlikte gayret göstermemiz gerekiyor. Salgın tedbirlerinin, faaliyetlerine ara verilen esnaflarımız, öğrencilerimiz, çalışanlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız üzerinde yol açtığı sıkıntıları yakinen biliyoruz. Tüm dünya ile birlikte bu soruna kalıcı bir çare bulana kadar hayatımızı, kendimizi salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmeye mecburuz. Bu tedbirlerin en başında 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe geliyor. Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
11 Ocak Pazartesi tarihli tabloya göre, 180 bin 303 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 10 bin 220 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti.
Son 24 saatte 10 bin 301 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 208 bin 451'e yükseldi. Test sayısı 26 milyon 376 bin 784'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 336 bin 476, vefat sayısı 22 bin 981, ağır hasta sayısı 2 bin 783 oldu.