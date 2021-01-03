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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: 2021 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Kadro sayısı kaç olacak? Bakan Ziya Selçuk açıkladı MEB son dakika: 2021 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Kadro sayısı kaç olacak? Bakan Ziya Selçuk açıkladı Son dakika... Öğretmen atamaları ne zaman? 2021 öğretmen atamaları heyecanla bekleniyor. Öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek müjdeli haberi bekliyor. Bakan Ziya Selçuk konu hakkında açıklamalarda bulundu. Yeni öğretmen atamalarına ilişkin son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Kadro sayısı kaç olacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 03.01.2021 16:20 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 16:20
Öğretmen atamaları konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek öğretmen atamalarına ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Atama takvimini heyecanla bekleyen adaylar, internet üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, 2021 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Kadro sayısı kaç olacak? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN? KADRO SAYISI...
2021 öğretmen atama takvimi henüz belli olmadı. Bütçe çalışmaları sonrası öğretmen atamaları için takvim ve kadro sayısı belli olacak. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
BAKAN SELÇUK'TAN ATAMA AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni öğretmen atamasına ilişkin, "Milli Eğitim Bakanlığı, en yüksek kadroyu alıyor her zaman. Yine en yüksek kadroyu alma konusunda elbette hedefimiz var fakat bütçe yeni belirlendi. Bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla müzakereler var. Bütçenin çalışmalarının ilerlemesi süreci netleştiğinde bunu tabii ki kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.
Bakan Selçuk, 2021 yılında yapılması beklenen yeni öğretmen atamalarıyla ilgili sorusunu yanıtlarken, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, bakanlıklar arasında en yüksek kadroyu aldıklarına dikkati çekti.
Selçuk, yeni yıldaki öğretmen atamalarına ilişkin şunları kaydetti:
"Bu bütçe, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hangi bakanlığa ne kadar kadro verilebileceğine ilişkin bir genel değerlendirme yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, en yüksek kadroyu alıyor her zaman. Yine en yüksek kadroyu alma konusunda elbette hedefimiz var fakat bütçe yeni belirlendi. Bütçenin imkanlarının çalışılıp bir öngörüde bulunulması ve mesela geçen sene salgından kaynaklanan yeni kadro ihtiyacı bir yıl öncesinden öngörülemediği için bambaşka tedbirler alındı kadro önceliklerinde.