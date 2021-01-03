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Haberler Galeri Son dakika: Halı sahalar ne zaman açılacak? 4 Ocak'ta halı sahalar açılacak mı? Genelge yayımlandı mı? Son durum...

Son dakika: Halı sahalar ne zaman açılacak? 4 Ocak'ta halı sahalar açılacak mı? Genelge yayımlandı mı? Son durum...

Son dakika... Halı sahalar ne zaman açılacak? Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz aylarda bir takım önlemler alınmıştı. Bu kapsamda halı sahaların geçici süreliğine faaliyetleri durdurulmuştu. Yeni yıla girmemiz ile birlikte halı sahaların hangi tarihte açılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, halı sahalar ne zaman açılacak? 4 Ocak'ta halı sahalar açılacak mı? Genelge yayımlandı mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 03.01.2021 16:56 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 16:56
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Son dakika: Halı sahalar ne zaman açılacak? 4 Ocak'ta halı sahalar açılacak mı? Genelge yayımlandı mı? Son durum...

Son dakika... 4 Ocak'ta halı sahalar açılacak mı? Türkiye'de ilk koronavirüsün görüldüğü mart ayından bu yana bazı önlemler hayata geçirildi. İlk etapta uygulanan kısıtlamalar normal hayata geçiş ile kaldırılmıştu. Kurban Bayramı sonrası ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle vaka sayısında artış görülmüştü. Bu kapsamda halı sahalar dahil bazı işletmelerin faaliyetlerine ara verildi. Peki, halı sahalar ne zaman açılacak? 4 Ocak'ta halı sahalar açılacak mı? Genelge yayımlandı mı? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Halı sahalar ne zaman açılacak? 4 Ocak'ta halı sahalar açılacak mı? Genelge yayımlandı mı? Son durum...

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, halı sahaların hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ardından konu hakkında açıklama yapılması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Son dakika: Halı sahalar ne zaman açılacak? 4 Ocak'ta halı sahalar açılacak mı? Genelge yayımlandı mı? Son durum...

DÜNYA GENELİNDE KOVİD-19 TESPİT EDİLEN KİŞİ SAYISI 84 MİLYON 993 BİNİ GEÇTİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 84 milyon 993 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 843 bin 866 kişi hayatını kaybetti.

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Son dakika: Halı sahalar ne zaman açılacak? 4 Ocak'ta halı sahalar açılacak mı? Genelge yayımlandı mı? Son durum...

Vaka sayısı 84 milyon 993 bin 350'ye çıkarken, virüs saptanan 60 milyon 110 bin 468 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 20 milyon 904 bin 701 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 358 bin 682 kişi öldü.

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Son dakika: Halı sahalar ne zaman açılacak? 4 Ocak'ta halı sahalar açılacak mı? Genelge yayımlandı mı? Son durum...

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 324 bin 631), Brezilya (7 milyon 716 bin 405), Rusya (3 milyon 212 bin 637), Fransa (2 milyon 643 bin 239), İngiltere (2 milyon 599 bin 789), Türkiye (2 milyon 232 bin 35), İtalya (2 milyon 141 bin 201), İspanya (1 milyon 936 bin 718), Almanya (1 milyon 773 bin 540), Kolombiya (1 milyon 666 bin 408), Arjantin (1 milyon 634 bin 834), Meksika (1 milyon 443 bin 544), Polonya (1 milyon 312 bin 780), İran (1 milyon 237 bin 474), Güney Afrika (1 milyon 88 bin 889), Ukrayna (1 milyon 74 bin 93) ve Peru (1 milyon 18 bin 99)."