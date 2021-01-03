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Son dakika: Halı sahalar ne zaman açılacak? 4 Ocak'ta halı sahalar açılacak mı? Genelge yayımlandı mı? Son durum...
Son dakika... Halı sahalar ne zaman açılacak? Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz aylarda bir takım önlemler alınmıştı. Bu kapsamda halı sahaların geçici süreliğine faaliyetleri durdurulmuştu. Yeni yıla girmemiz ile birlikte halı sahaların hangi tarihte açılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, halı sahalar ne zaman açılacak? 4 Ocak'ta halı sahalar açılacak mı? Genelge yayımlandı mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 03.01.2021 16:56 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 16:56
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