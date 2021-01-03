ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 324 bin 631), Brezilya (7 milyon 716 bin 405), Rusya (3 milyon 212 bin 637), Fransa (2 milyon 643 bin 239), İngiltere (2 milyon 599 bin 789), Türkiye (2 milyon 232 bin 35), İtalya (2 milyon 141 bin 201), İspanya (1 milyon 936 bin 718), Almanya (1 milyon 773 bin 540), Kolombiya (1 milyon 666 bin 408), Arjantin (1 milyon 634 bin 834), Meksika (1 milyon 443 bin 544), Polonya (1 milyon 312 bin 780), İran (1 milyon 237 bin 474), Güney Afrika (1 milyon 88 bin 889), Ukrayna (1 milyon 74 bin 93) ve Peru (1 milyon 18 bin 99)."