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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Açıköğretim öğrencileri dikkat! 2020-2021 AÖF ve ATA AÖF final sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi? Açıköğretim öğrencileri dikkat! 2020-2021 AÖF ve ATA AÖF final sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi? Açıköğretim final sınavı ne zaman? Yeni yıla girmemiz ile birlikte, açıköğretim final sınavlarının hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi'nin açıköğretim fakültelerine kayıtlı olan öğrenciler, güz dönemi final sınavı için hazırlıklarını sürdürüyor. Üniversiteler tarafından yayımlanan akademik takvim ile birlikte sınavların ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki, 2020-2021 AÖF ve ATA AÖF final sınavı ne zaman? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 03.01.2021 14:16
AÖF final sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ile Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (ATA AÖF) final sınav tarihleri merak ediliyor. 2021 yılına girdiğimiz şu günlerde en çok merak edilen konular arasında sınav tarihleri yer aldı. Şimdi ise gözler sınavların yapılacağı takvime çevrildi. Peki, 2020-2021 AÖF ve ATA AÖF final sınavı ne zaman? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2020-2021 güz dönemi final sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak.
AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ
Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi 15 - 25 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.
AÖF bahar dönemi vize sınavı 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirilecek.
AÖF bahar dönemi final sınavı 29-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında yüz yüze uygulanacak.
Sınavların online yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor.
AÖF YAZ OKULU TAKVİMİ
2021 AÖF yaz okulu kayıtları 28 Haziran - 01 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.
2021 AÖF yaz okulu sınavı 9 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.
ATA AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavı 4-15 Ocak 2021 tarihleri arasında online yapılacak.
ATA AÖF bütünleme sınavı 8-9 Şubat 2021 tarihlerinde online gerçekleştirilecek.