Açıköğretim öğrencileri dikkat! 2020-2021 AÖF ve ATA AÖF final sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi?

Açıköğretim final sınavı ne zaman? Yeni yıla girmemiz ile birlikte, açıköğretim final sınavlarının hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi'nin açıköğretim fakültelerine kayıtlı olan öğrenciler, güz dönemi final sınavı için hazırlıklarını sürdürüyor. Üniversiteler tarafından yayımlanan akademik takvim ile birlikte sınavların ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki, 2020-2021 AÖF ve ATA AÖF final sınavı ne zaman? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 03.01.2021 14:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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