Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
16 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim Kurulu Toplantısı son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı... Bilim Kurulu Toplantısı son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı... So dakika... Yasaklar ne zaman bitecek? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte biteceği konusunda araştırmalar sürüyor. Merakla beklenen Bilim Kurulu Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Saat 17.00'de başlayacak toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunacak. Peki, yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 16.02.2021 12:42
Son dakika... Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl bazı kısıtlamalar hayata geçirilmişti. Vaka sayısındaki düşüşte büyük rol oynayan kısıtlamaların ne zaman biteceği merak ediliyor. Başkan Erdoğan, vakaların belirli sayının altına düşmesiyle kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılacağını açıklamıştı. Peki, yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, yasakların hangi tarihte kalkacağı henüz belli olmadı. Bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu Toplantısı'nda salgının son seyri ve yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı konusunda değerlendirmeler yapılacak. Bu görüşmeler ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'na taşınacak. Kabine Toplantısı'nın ardından kısıtlamaların esnetilip esnetilmeyeceği ya da yeni kısıtlama kararı alınıp alınmayacağı belli olacak.
HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vakaların belirli sayının altına düşmesinin ardından kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılacağını açıklamıştı. Ancak hafta içi ve hafta sonu dahil tüm kısıtlamaların hangi tarihte kalkacağı henüz belli olmadı. Detaylar ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından belli olacak. Yeni gelişmeler yaşandıkça ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
KOVİD-19 VAKALARI 5 HAFTADIR DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabı Twitter'dan Kovid-19 vaka sayılarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Dünya genelinde vaka sayısının arka arkaya 5 haftadır düşüş eğiliminde olduğunu kaydeden Ghebreyesus,
"Bu yıl şimdiye kadar haftalık olarak bildirilen vaka sayısı, 4 Ocak haftasında 5 milyondan fazla vakadan 8 Şubat haftasında 2,6 milyon vakaya, yani sadece 5 haftada neredeyse yarı yarıya düştü." ifadesini kullandı.
Ghebreyesus, bu rakamların, basit halk sağlığı önlemlerinin, varyantların varlığında bile Kovid-19'a karşı işe yaradığını gösterdiğine işaret ederek,
"Şimdi önemli olan bu eğilime nasıl tepki vereceğimiz. Yangın sönmedi ama boyutunu küçülttük. Herhangi bir cephede onunla savaşmayı bırakırsak, geri gelecek." paylaşımında bulundu.