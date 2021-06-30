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Haberler Galeri MEB son dakika: 2021 LGS başarı sıralaması açıklandı mı? LGS YEP yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır?

MEB son dakika: 2021 LGS başarı sıralaması açıklandı mı? LGS YEP yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır?

Son dakika... LGS başarı sıralaması açıklandı mı? 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin girdiği LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. LGS kapsamındaki merkezi sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Peki, 2021 LGS başarı sıralaması açıklandı mı? LGS YEP yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.06.2021 10:32 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 10:32
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MEB son dakika: 2021 LGS başarı sıralaması açıklandı mı? LGS YEP yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır?

LGS başarı sıralaması açıklandı mı? 2021 LGS sınavı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamında merkezi sınav 6 Haziran'da başarıyla uygulandı. Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. Bu gelişmelerin ardından gözler başarı sıralamasına çevrildi. Peki, 2021 LGS başarı sıralaması açıklandı mı? LGS YEP yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika: 2021 LGS başarı sıralaması açıklandı mı? LGS YEP yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır?

LGS BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 LGS başarı sıralaması henüz açıklanmadı. MEB tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr' yer alacak.

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MEB son dakika: 2021 LGS başarı sıralaması açıklandı mı? LGS YEP yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır?

LGS YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

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MEB son dakika: 2021 LGS başarı sıralaması açıklandı mı? LGS YEP yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır?

Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

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MEB son dakika: 2021 LGS başarı sıralaması açıklandı mı? LGS YEP yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır?

YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.