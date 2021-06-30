30 Haziran 2021, Çarşamba
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MEB son dakika: 2021 LGS başarı sıralaması açıklandı mı? LGS YEP yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır?
Son dakika... LGS başarı sıralaması açıklandı mı? 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin girdiği LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. LGS kapsamındaki merkezi sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Peki, 2021 LGS başarı sıralaması açıklandı mı? LGS YEP yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 30.06.2021 10:32 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 10:32
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