MEB son dakika: 2021 LGS başarı sıralaması açıklandı mı? LGS YEP yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır?

LGS başarı sıralaması açıklandı mı? 2021 LGS sınavı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamında merkezi sınav 6 Haziran'da başarıyla uygulandı. Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. Bu gelişmelerin ardından gözler başarı sıralamasına çevrildi. Peki, 2021 LGS başarı sıralaması açıklandı mı? LGS YEP yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır? İşte cevaplar...