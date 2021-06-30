30 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri LGS okul puanları açıklandı mı? 2021 LGS lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları nedir? MEB son açıklamalar

LGS okul puanları açıklandı mı? 2021 LGS lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları nedir? MEB son açıklamalar

LGS okul puanları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2021 LGS sınavının tamamlanmasının ardından gözler tercihlere çevrildi. İstediği liseye geçiş yapabilmek için tercih yapacak öğrenciler, tercih süreci öncesinde okul puanlarını araştırmaya başladı. Lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, LGS okul puanları açıklandı mı? 2021 LGS lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları nedir? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.06.2021 09:53 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 09:53
  • 1
  • 13
LGS okul puanları açıklandı mı? 2021 LGS lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları nedir? MEB son açıklamalar

LGS okul puanları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 LGS sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Sınavın tamamlanması ile birlikte gözler lise tercihlerine çevrildi. Öğrencileri tercih heyecanı sararken, okulların kaç puanla öğrenci aldığı konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, LGS okul puanları açıklandı mı? 2021 LGS lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları nedir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
LGS okul puanları açıklandı mı? 2021 LGS lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları nedir? MEB son açıklamalar

LGS OKUL PUANLARI AÇIKLANDI MI? LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ VE TABAN PUANLARI...

LGS okul puanları konusunda araştırmalar başladı. Ancak, 2021 LGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları da henüz belli olmadı. Kılavuz yayımlanır yayımlanmaz ahaber.com.tr'de yer alacak.

  • 3
  • 13
LGS okul puanları açıklandı mı? 2021 LGS lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları nedir? MEB son açıklamalar

LGS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Merkezi sınava başvurular otomatik olarak gerçekleştirildi. Sınavı başvurusu otomatik olarak yapılan öğrenci sayısı 1 milyon 243 bin 830 olarak belirlenirken, sınava katılan öğrenci sayısının 1 milyon 38 bin 492 olduğu açıklandı.

2021 LGS İSTATİSTİKLERİ İÇİN TIKLAYIN...

  • 4
  • 13
LGS okul puanları açıklandı mı? 2021 LGS lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları nedir? MEB son açıklamalar

2021 LİSE KONTENJANLARI NASIL OLACAK?

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

  • 5
  • 13
LGS okul puanları açıklandı mı? 2021 LGS lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları nedir? MEB son açıklamalar

LGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

6 Haziran'da gerçekleştirilen 2021 LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde yani bugün erişime açıldı. Adaylar sınav sonuçlarına sonuc.meb.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek görüntüleyebilecekler.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posya yoluyla gönderilmeyecek.

LGS SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...