30 Haziran 2021, Çarşamba
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LGS okul puanları açıklandı mı? 2021 LGS lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları nedir? MEB son açıklamalar
LGS okul puanları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2021 LGS sınavının tamamlanmasının ardından gözler tercihlere çevrildi. İstediği liseye geçiş yapabilmek için tercih yapacak öğrenciler, tercih süreci öncesinde okul puanlarını araştırmaya başladı. Lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, LGS okul puanları açıklandı mı? 2021 LGS lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları nedir? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 30.06.2021 09:53 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 09:53
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