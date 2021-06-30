30 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MEB açıkladı! LGS birincisi kim oldu? LGS'de kaç kişi birinci oldu? 2021 LGS kaç kişi full yaptı? 500 tam puan...

MEB açıkladı! LGS birincisi kim oldu? LGS'de kaç kişi birinci oldu? 2021 LGS kaç kişi full yaptı? 500 tam puan...

LGS birincisi kim oldu? LGS'de kaç kişi full yaptı? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2021 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından birinciyi merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, LGS birincisi kim oldu? LGS'de kaç kişi birinci oldu? 2021 LGS kaç kişi full yaptı? Kaç kişi 500 tam puan aldı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.06.2021 10:48 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 10:48
  • 1
  • 12
MEB açıkladı! LGS birincisi kim oldu? LGS'de kaç kişi birinci oldu? 2021 LGS kaç kişi full yaptı? 500 tam puan...

LGS birincisi kim oldu? Sınavla öğrenci alan liselere yerleşebilimek için 1 milyon 38 bin 492 öğrenci sınava girdi. Sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından bazı sorular gündeme geldi. Sınav birincisini merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. LGS hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, LGS birincisi kim oldu? LGS'de kaç kişi birinci oldu? 2021 LGS kaç kişi full yaptı? Kaç kişi 500 tam puan aldı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
MEB açıkladı! LGS birincisi kim oldu? LGS'de kaç kişi birinci oldu? 2021 LGS kaç kişi full yaptı? 500 tam puan...

2021 LGS KAÇ KİŞİ FULL YAPTI?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.

  • 3
  • 12
MEB açıkladı! LGS birincisi kim oldu? LGS'de kaç kişi birinci oldu? 2021 LGS kaç kişi full yaptı? 500 tam puan...

LGS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

LGS'de 500 tam puan alan 97 öğrencinin isimleri henüz açıklanmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

  • 4
  • 12
MEB açıkladı! LGS birincisi kim oldu? LGS'de kaç kişi birinci oldu? 2021 LGS kaç kişi full yaptı? 500 tam puan...

LGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

6 Haziran'da gerçekleştirilen 2021 LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde yani bugün erişime açıldı. Adaylar sınav sonuçlarına sonuc.meb.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek görüntüleyebilecekler.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posya yoluyla gönderilmeyecek.

LGS SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...

  • 5
  • 12
MEB açıkladı! LGS birincisi kim oldu? LGS'de kaç kişi birinci oldu? 2021 LGS kaç kişi full yaptı? 500 tam puan...

2021 LİSE KONTENJANLARI NASIL OLACAK?

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.