MEB açıkladı! LGS birincisi kim oldu? LGS'de kaç kişi birinci oldu? 2021 LGS kaç kişi full yaptı? 500 tam puan...

LGS birincisi kim oldu? LGS'de kaç kişi full yaptı? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2021 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından birinciyi merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, LGS birincisi kim oldu? LGS'de kaç kişi birinci oldu? 2021 LGS kaç kişi full yaptı? Kaç kişi 500 tam puan aldı? İşte cevaplar...