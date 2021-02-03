MEB son dakika: 2021 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS PYBS başvurusu ne zaman başlayacak?

Son dakika... Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Daha önce PYBS adıyla gerçekleştirilen İOKBS yani bursluluk sınavı için hazırlıklar başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıla ilişkin bursluluk sınavının detayları paylaşıldı. Başvuru tarihi, şartlar ve sınav ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS PYBS başvurusu ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...