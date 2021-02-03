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03 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: 2021 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS PYBS başvurusu ne zaman başlayacak? MEB son dakika: 2021 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS PYBS başvurusu ne zaman başlayacak? Son dakika... Bursluluk sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı. 2021 yılında gerçekleştirilecek bursluluk sınavına katılmak isteyen öğrenciler, başvuru ve sınav tarihlerini araştırıyor. MEB tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik gerçekleştirilen İOKBS ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, 2021 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS PYBS başvurusu ne zaman başlayacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 03.02.2021 14:12 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 14:12
Son dakika... Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Daha önce PYBS adıyla gerçekleştirilen İOKBS yani bursluluk sınavı için hazırlıklar başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıla ilişkin bursluluk sınavının detayları paylaşıldı. Başvuru tarihi, şartlar ve sınav ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS PYBS başvurusu ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR İOKBS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sınav başvurusu 08-26 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak. Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecek.
İOKBS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.
2021 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2021 İOKBS 25 Nisan 2021 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Adaylara sınavda 100 soru sorulacak ve cevaplamaları için 120 dakika süre verilecek.
İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 18 Haziran 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.