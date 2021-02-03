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03 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri "Ağzından kaçırdı gözler o tarihe çevrildi" Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Yeni normalleşme... "Ağzından kaçırdı gözler o tarihe çevrildi" Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Yeni normalleşme...
Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında yasakların kalkacağı tarih merak ediliyor. Bilindiği üzere tüm yurtta hafta içi ve sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Gözler şimdi Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak karara çevrildi. İşte, hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Yeni normalleşme...
Giriş Tarihi: 03.02.2021 16:48 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 16:48
Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Yeni normalleşme başlayacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş, günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında kısıtlamaların kalkacağı tarihi merak ediyor. Hal böyle olunca gözler her hafta toplanan Bilim Kurulu ve Kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Tüm yurtta hafta içi ve sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. İşte, hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Yeni normalleşme...
GALERİ DEVAM EDİYOR YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ise; İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; Cuma günü 21.00'dan Pazartesi günü 05.00'a kadar 56 saat boyunca kesintisiz olarak devam ediyor. Kısıtlamaların kaldırılacağı tarih iple çekilirken öte yandan Bilim Kurulu üyelerinden gelen son dakika açıklamaları henüz yasakların kaldırılmaması gerektiği yönünde…
GÖZLER KABİNE TOPLANTISI'NDAYDI...
1 Şubat gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda milyonların gözü o açıklamaya çevrilmişti. Başkan Erdoğan toplantı sonrası yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, köy okullarında 15 Şubat'ta eğitimin başlayacağını belirterek, "15 Şubat'ta köy okulların açılmasını kararlaştırdık. Olağan bir artış söz konusu olursa eğitime yeniden ara verilecektir. Özellikle söyleyeyim. 8 ve 12 sınıflar ile ilkokul ve özel okulların eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren hazırlıklara başlanacak" ifadelerini kullanırken kısıtlamaların kaldırılmasına dair bir karar ise açıklamadı.
YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK? İŞTE ADIM ADIM NORMALLEŞME PLANI
- Koronavirüs salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.
- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.
- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.
- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.