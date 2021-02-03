Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Yeni normalleşme başlayacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş, günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında kısıtlamaların kalkacağı tarihi merak ediyor. Hal böyle olunca gözler her hafta toplanan Bilim Kurulu ve Kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Tüm yurtta hafta içi ve sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. İşte, hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Yeni normalleşme...