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19 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri KYK borçlarının silinmesi gündemde! KYK borçları silinecek mi? Öğrenci kredi borçları için yeni gelişme... KYK borçlarının silinmesi gündemde! KYK borçları silinecek mi? Öğrenci kredi borçları için yeni gelişme...
KYK borçları silinecek mi? KYK kredi borçlarının geri ödenmesi konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. KYK borçları silinecek mi sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından sıkça araştırılıyor. KYK düzenlemesi hakkında son dakika açıklaması geldi. Yapılan yeni çalışmanın detayları çok sayıda öğrenci ve mezun tarafından sorgulanıyor. İşte, KYK borçları silinecek mi? Öğrenci kredi borçları için yeni gelişme...
Giriş Tarihi: 19.10.2020 21:04 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 21:09
Üniversite eğitimi boyunca destek amaçlı başvurulan KYK kredi borç ödemeleri hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Son dönemde KYK borçları silinecek mi sorusunun yanıtı gündem oluyordu. Bakanlık tarafından konuyla ilgili çalışmalar yapıldığı biliniyor. Bu alanda yeni bir çalışmanın yapılıdığı müjdesi geldi. Bu plana göre, çok sayıda borç yapılandırılacak ve yapılan bu çalışmada KYK borçları da yer alıyor. İşte, KYK borçları silinecek mi? Öğrenci kredi borçları için yeni gelişme...
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla pandeminin yaralarını sarmak için bugüne kadarki en kapsamlı yeniden yapılandırma paketi hazırlanıyor. Paket, yaklaşık 4 milyon vatandaşın 500 milyar lira civarındaki borcunu kapsayacak. Emlak vergisinden trafik cezalarına kadar kamu kurumlarına olan hemen hemen tüm borçların ödemesinin kolaylaştırılması, ödemesiz bir dönemle ertelenmesi sonra da uzun vadeli taksitlendirilmesi planlanıyor. Öğrenim kredisi borçlarının da yapılandırma kapsamına alınması bekleniyor.
ERDOĞAN'IN TALİMATI
Yaz tatili süresince sahada olan milletvekillerine en çok gelen talep, devlete olan borçların yeniden yapılandırılması oldu. İş dünyasından da aynı yönde istekler AK Parti'ye ulaştı. Bunun üzerine Başkan Erdoğan, kapsamlı bir çalışma yapılması talimatı verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeniden yapılandırma ile ilgili bir çalışma yaptıklarını, düzenlemeyi istihdam paketine eklemeyi düşündüklerini açıkladı. AK Parti grubu, Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıkların bürokratları ile toplantılar yaparak düzenlenmenin çerçevesini belirlemeye çalıştı. AK Parti'nin hazırladığı paketin detayları da ortaya çıkmaya başladı. İşte üzerinde çalışılan konular ve formül:
EN GENİŞ YAPILANDIRMA:
Vergi, sigorta prim borçları, kaçak köprü geçişleri, trafik cezaları, gümrük cezaları, belediyelere olanlar da dahil çeşitli borçlar ile bazı idari para cezalarının yapılandırma kapsamına girmesi planlanıyor. Böylece, bu düzenlemenin şu ana kadar çıkartılan en kapsamlı yeniden yapılandırma olması öngörülüyor.
ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARINA DA KOLAYLIK:
Üniversitelerden mezun olan öğrencilerin öğrenim kredileri ile ilgili yaşadıkları sorunlar daha önce Başkan Erdoğan'a iletilmişti. Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yapılandırma kapsamına öğrencilerin kredi borçları da dahil edildi. AK Parti, çiftçilerin tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının da pakete eklenmesi istiyor. Ancak bu konudaki karar daha sonra verilecek.