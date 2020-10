Selçuk, diğer kademelerle ilgili de kademeli ve seyreltilmiş bir model mi düşünüleceği sorusu üzerine şu an için böyle düşünüldüğünü söyledi. Selçuk, il hıfzıssıhha kurulları eğitimle ilgili tavsiyede bulunursa bunu dikkate alacaklarını belirtti. Selçuk, 'Her ilde her şey aynı olacaktır, böyle bir katiyetle konuşamayız. Biz duruma bakarak esnek bir değerlendirme yapmak zorundayız' sözlerini kullandı.