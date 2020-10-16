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16 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB SON DAKİKA! 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar okula ne zaman başlayacak? MEB SON DAKİKA! 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar okula ne zaman başlayacak?
2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı uzun süredir gündemin ilk sırasında yer alıyor. İlkokul 1. sınıfların ardından 2. 3. 4. 8. ve lise 12. sınıflar da geçtiğimiz hafta okula başladı. Hal böyle olunca diğer sınıflar ne zaman okula başlayacağını sorgulamaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklaması veliler ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulundu. İşte, 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar okula ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 16.10.2020 18:00 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 18:07
2020-2021 okullar ne zaman açılacak? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar okula ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra, ilkokul 2. 3. 4.; ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıflar da yüz yüze eğitime başladı. Yüz yüze eğitimin kapsamı her geçen hafta genişlemeye devam ediyor. Hal böyle olunca 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar okula ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. Veliler ve öğrenciler Milli Eğitim Bakanlğı tarafından gelecek son dakika açıklamasını yakından takip ediyor. İşte, 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar okula ne zaman başlayacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR 5. 6. 7. VE 9. 10. 11. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA GİDECEK?
Haberimizden, diğer sınıflar için okulların açılması hakkında son dakika gelişmelerini bulabilir ve merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.
"Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. Bilim Kurulu'nda da bugün konuşulmuş oldu. İki hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubu ile ilgili biz vaka seyrini, sayılarını tekrar değerlendirip, gerektiğinde kademeli olarak bir geçiş yapılacağı zaten söylenmişti, kademeli geçişe de geçmiş olacağız. Burada özellikle salgının seyri ve de yüz yüze eğitimle öğrencilerin o yaş gruplarındaki dağılımın, nasıl şekillendiğini gördükten sonra gündeme alınmış olur. Dolayısıyla önümüzdeki iki, üç haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Bilim Kurulu'nun da bugün değerlendirmesi bu şekilde oldu." diye konuştu
ORTAOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimin diğer kademelerde ne zaman başlayacağına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:
'Diğer sınıflarla ilgili birkaç hafta sonra tekrar bir değerlendirme yapılacak. Bir takvim yok, olamaz çünkü vaka sayısının seyrini bilemiyorum. Bilim Kurulu'nun bir ay sonrası için ne diyeceğini bilemiyorum, onlar da izliyorlar, onlar da şu an bilmiyorlar. Bunu bilmezken 'şöyle olacak' demek çok doğru değil. Biz büyük bir sorumluluk altındayız ve bu sorumluluk altında da çok dikkatli karar vermeliyiz. Amacımız, temennimiz hepsini açmak
Selçuk, diğer kademelerle ilgili de kademeli ve seyreltilmiş bir model mi düşünüleceği sorusu üzerine şu an için böyle düşünüldüğünü söyledi. Selçuk, il hıfzıssıhha kurulları eğitimle ilgili tavsiyede bulunursa bunu dikkate alacaklarını belirtti. Selçuk, 'Her ilde her şey aynı olacaktır, böyle bir katiyetle konuşamayız. Biz duruma bakarak esnek bir değerlendirme yapmak zorundayız' sözlerini kullandı.