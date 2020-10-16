AÖF kayıt yenileme ne kadar uzatıldı? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi ilk kayıt ve yenileme yapacak öğrenciler için takvim değişikliğine gidildi. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklama sonrasında adaylar kayıt takvimi süresince kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kontrol etmelerini istedi. Yeni kayıt tarihini merak eden adaylar sorgulama işlemini sürdürüyor. İşte, AÖF kayıt yenileme ne kadar uzatıldı? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?