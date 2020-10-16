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16 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Anadolu Üniversitesi son dakika duyurdu: AÖF kayıt yenileme ne kadar uzatıldı? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Anadolu Üniversitesi son dakika duyurdu: AÖF kayıt yenileme ne kadar uzatıldı? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?
AÖF kayıt yenileme ne kadar uzatıldı? Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, AÖF güz dönemi kayıt süresi uzatıldı. İktisat ve İşletme Fakültesi kayıt süresi ileri tarihe ertlendi. Öğrenimini açıköğretimden sürdüren öğrenciler, 1. dönem kayıtlarının biteceği tarihi araştırmaya başladı. İşte, AÖF kayıt yenileme ne kadar uzatıldı? AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Online...
Giriş Tarihi: 16.10.2020 15:32 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 15:39
AÖF kayıt yenileme ne kadar uzatıldı? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi ilk kayıt ve yenileme yapacak öğrenciler için takvim değişikliğine gidildi. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklama sonrasında adaylar kayıt takvimi süresince kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kontrol etmelerini istedi. Yeni kayıt tarihini merak eden adaylar sorgulama işlemini sürdürüyor. İşte, AÖF kayıt yenileme ne kadar uzatıldı? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri 2020-2021 güz dönemi AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR, ÜCRET ÖDEMESİ HANGİ BANKAYA?
Haberimizden, adım adım 2020-2021 AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri hakkında bilgi edinebilir; kayıt ücretinin hangi bankaya, nereye yatırılacağını öğrenebilirsiniz.
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri ile Açıköğretim; İktisat ve İşletme Fakültelerine; ANADOLUYÖS, İkinci Üniversite, YKS Yeni Kayıt, YKS Ek Yerleştirme, DGS ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptıracak adaylar için çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri 23 Ekim 2020 Cuma gününe kadar uzatılmıştır.
Çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?
Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:
Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
(Ders seçiminizi yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.):
İnternet Bankacılığı ile Ödeme:
ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız):