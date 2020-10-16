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16 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri KYK başvurusu için geri sayım! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK başvuru tarihi... KYK başvurusu için geri sayım! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK başvuru tarihi...
2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? Üniversite tercih sürecinin sona ermesinin ardından öğrenciler KYK başvurularının ne zaman yapılacağını merak ediliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, YÖK akademik takviminin belirlenmesinin ardından süreç başlayacak. Öğrenciler ve veliler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK başvuru tarihi...
Giriş Tarihi: 16.10.2020 18:54 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 19:02
2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK başvuru tarihi açıklandı mı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs sürecinde üniversitelerin açılmasında yaşanan gecikmeden KYK başvuru sürecide yakından etkiliyor. Geçtiğimiz yıllarda Ağustos ve Eylül ayı içerisinde alınan başvurular, pandemi nedeniyle online olarak alınacak. YÖK tarafından açıklanacak akademik takvim sonrasında başvuruların başlaması bekleniyor. İşte, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK başvuru tarihi...
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:
"Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir."
KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.
2020 BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam eden burs başvuruları, e-Devlet üzerinden alındı.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edildi. YÖK üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim'den sonra planlanması gerektiğini bildirdi.
Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?
Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler.