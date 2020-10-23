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23 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: 2 Kasım'da hangi sınıf kaç saat kaç ders yapacak? 5,6,9,10,11 sınıflar ne zaman açılacak? MEB son dakika: 2 Kasım'da hangi sınıf kaç saat kaç ders yapacak? 5,6,9,10,11 sınıflar ne zaman açılacak?
2 Kasım'da hangi sınıf kaç saat kaç ders yapacak? Sorusunun yanıtı uzun süredir Türkiye gündeminin ilk sırasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı yazıda, resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak. Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak. İşte, 2 Kasım'da hangi sınıf kaç saat kaç ders yapacak? 5,6,9,10,11 sınıflar ne zaman açılacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 23.10.2020 17:57 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 18:04
2 Kasım'da hangi sınıf kaç saat kaç ders yapacak? 5,6,9,10,11 sınıflar ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında belirli sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği yazıda, merak edilen detaylara açıklık getirdi. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde ilk etapta okul öncesi ve 1. sınıflara ek olarak 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime başlayan Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Kasım Pazartesi gününden itibaren 5. ve 9. sınıflarda başlayacak yüz yüze eğitim programının detaylarını 81 ile gönderdiği yazıyla paylaştı. Veliler ve öğrenciler tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilir...
GALERİ DEVAM EDİYOR HANGİ SINIF KAÇ SAAT KAÇ DERS YAPACAK? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Koronavirüs tedbirleri kapsamında aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçişler devam ediyor. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde ilk etapta okul öncesi ve 1. sınıflara ek olarak 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime başlayan Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Kasım Pazartesi gününden itibaren 5. ve 9. sınıflarda başlayacak yüz yüze eğitim programının detaylarını 81 ile gönderdiği yazıyla paylaştı.
Buna göre; resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.
Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.
Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.
Ortaokul 5. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5. sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.