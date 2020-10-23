MEB son dakika: 2 Kasım'da hangi sınıf kaç saat kaç ders yapacak? 5,6,9,10,11 sınıflar ne zaman açılacak?

2 Kasım'da hangi sınıf kaç saat kaç ders yapacak? 5,6,9,10,11 sınıflar ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında belirli sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği yazıda, merak edilen detaylara açıklık getirdi. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde ilk etapta okul öncesi ve 1. sınıflara ek olarak 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime başlayan Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Kasım Pazartesi gününden itibaren 5. ve 9. sınıflarda başlayacak yüz yüze eğitim programının detaylarını 81 ile gönderdiği yazıyla paylaştı. Veliler ve öğrenciler tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilir...