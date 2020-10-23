MEB BAKANI SON DAKİKA! Okullar 2 Kasım'da açılıyor mu? 5. ve 9. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze...

5. ve 9. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziye Selçuk, okulların açılması hakkında son dakika açıklamasında bulundu. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde ilk etapta okul öncesi ve 1. sınıflara ek olarak 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime başlayan Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Kasım Pazartesi gününden itibaren 5. ve 9. sınıflarda başlayacak yüz yüze eğitim programının detaylarını 81 ile gönderdiği yazıyla paylaştı. İşte, Okullar 2 Kasım'da açılıyor mu? 5. ve 9. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze...