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23 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB BAKANI SON DAKİKA! Okullar 2 Kasım'da açılıyor mu? 5. ve 9. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze... MEB BAKANI SON DAKİKA! Okullar 2 Kasım'da açılıyor mu? 5. ve 9. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze...
5. ve 9. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziye Selçuk, okulların açılması hakkında son dakika açıklamasında bulundu. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde ilk etapta okul öncesi ve 1. sınıflara ek olarak 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime başlayan Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Kasım Pazartesi gününden itibaren 5. ve 9. sınıflarda başlayacak yüz yüze eğitim programının detaylarını 81 ile gönderdiği yazıyla paylaştı. İşte, Okullar 2 Kasım'da açılıyor mu? 5. ve 9. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze...
Giriş Tarihi: 23.10.2020 17:18 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 17:23
Okullar 2 Kasım'da açılıyor mu? 5. ve 9. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci okulların açılacağı sorusu hakkında sorgulama işlemini sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamasına göre, "resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak." dedi. İşte, Okullar 2 Kasım'da açılıyor mu? 5. ve 9. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze...
GALERİ DEVAM EDİYOR 5. VE 9. SINIFLAR İÇİN OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçişler devam ediyor. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde ilk etapta okul öncesi ve 1. sınıflara ek olarak 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime başlayan Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Kasım Pazartesi gününden itibaren 5. ve 9. sınıflarda başlayacak yüz yüze eğitim programının detaylarını 81 ile gönderdiği yazıyla paylaştı.
Buna göre; resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.
Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.
Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.
Ortaokul 5. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5. sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.