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YÖK Başkanı son dakika! Üniversiteler bu yıl açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online, uzaktan mı olacak? Hibrit...

2020-2021 üniversiteler online, uzaktan mı olacak? Eylül ayının gelmesiyle birlikte üniversitelerin en zaman açılacağına yönelik sorular sıkça sorulmaya başladı. Üniversiteyi kazanan ve halen eğitimini sürdüren öğrenciler okulların açılış tarihi hakkında yapılacak açıklamayı bekliyor. Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde YÖK'e tavsiye kararında bulundu. Birçok üniversite karar sonrasında açıklamalarda bulundu. Öğrenciler açılış tarihini araştırmaya başladı. Peki, Üniversiteler bu yıl açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online, uzaktan mı olacak? Hibrit...

Giriş Tarihi: 07.09.2020 18:36 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 18:41
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YÖK Başkanı son dakika! Üniversiteler bu yıl açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online, uzaktan mı olacak? Hibrit...

Üniversiteler bu yıl açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online, uzaktan mı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercihlerinin açıklanmasının ardından üniversite kayıtlarını gerçekleştiren öğrenciler ve öğrenim hayatına devam eden üniversiteliler okulların açılış tarihini merak ediyor. Günlük vaka sayısında yaşanan artış sonrasında Sağlık Bakanlığı, YÖK'e tavsiye kararını iletti. Şimdi öğrenciler gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi. Peki, Üniversiteler bu yıl açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online, uzaktan mı olacak? Hibrit...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK Başkanı son dakika! Üniversiteler bu yıl açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online, uzaktan mı olacak? Hibrit...

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI, DERSLER ONLİNE MI OLACAK?

YÖK, Bakanlıktan üniversitelerde güz döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda il pandemi veya il umumi hıfzıssıhha kurullarının fikri alınarak rektörlüklerce karar verilmesine ilişkin görüş istedi. Edinilen son dakika bilgisine göre, Bakanlıktan YÖK'e gönderilen cevabi yazıda, üniversitelerde güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması önerildi.

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YÖK Başkanı son dakika! Üniversiteler bu yıl açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online, uzaktan mı olacak? Hibrit...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Haberimizden, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararını bulabilir, 2020-2021 üniversitelerin açılış tarihini öğrenebilirsiniz.

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YÖK Başkanı son dakika! Üniversiteler bu yıl açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online, uzaktan mı olacak? Hibrit...

Sağlık Bakanlığınca, Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) gönderilen görüş yazısında, üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde, teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi önerildi.

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YÖK Başkanı son dakika! Üniversiteler bu yıl açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online, uzaktan mı olacak? Hibrit...

YÖK tarafından rektörlüklere Kovid-19 sürecinde eğitim öğretim süreçlerine ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, Kovid-19 küresel salgınıyla mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca tedbir alındığı ve bunların uygulamaya konulduğu belirtildi.