Üniversiteler bu yıl açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online, uzaktan mı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercihlerinin açıklanmasının ardından üniversite kayıtlarını gerçekleştiren öğrenciler ve öğrenim hayatına devam eden üniversiteliler okulların açılış tarihini merak ediyor. Günlük vaka sayısında yaşanan artış sonrasında Sağlık Bakanlığı, YÖK'e tavsiye kararını iletti. Şimdi öğrenciler gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi. Peki, Üniversiteler bu yıl açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online, uzaktan mı olacak? Hibrit...