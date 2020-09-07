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YÖK Başkanı son dakika! Üniversiteler bu yıl açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online, uzaktan mı olacak? Hibrit...
2020-2021 üniversiteler online, uzaktan mı olacak? Eylül ayının gelmesiyle birlikte üniversitelerin en zaman açılacağına yönelik sorular sıkça sorulmaya başladı. Üniversiteyi kazanan ve halen eğitimini sürdüren öğrenciler okulların açılış tarihi hakkında yapılacak açıklamayı bekliyor. Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde YÖK'e tavsiye kararında bulundu. Birçok üniversite karar sonrasında açıklamalarda bulundu. Öğrenciler açılış tarihini araştırmaya başladı. Peki, Üniversiteler bu yıl açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler online, uzaktan mı olacak? Hibrit...
Giriş Tarihi: 07.09.2020 18:36Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 18:41