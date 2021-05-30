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Haberler Galeri MEB son dakika: 1 Haziran okullar açılacak mı? Yarın 31 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? Yüz yüze eğitim...

MEB son dakika: 1 Haziran okullar açılacak mı? Yarın 31 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? Yüz yüze eğitim...

1 Haziran okullar açılacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1 Haziran başlaması beklenen normalleşme sürecinde atılacak adımlar merak ediliyor. Uzaktan eğitimini sürdüren öğrenciler ve veliler alınacak kararları yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen açıklamalar gündemin ilk sırasında bulunuyor. İşte, 1 Haziran okullar açılacak mı? Yarın 31 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? Yüz yüze eğitim...

Giriş Tarihi: 30.05.2021 18:40 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 18:40
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MEB son dakika: 1 Haziran okullar açılacak mı? Yarın 31 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? Yüz yüze eğitim...

1 Haziran okullar açılacak mı? Yarın 31 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin gündeminde normalleşme adımları bulunuyor. Hal böyle olunca veli ve öğrenciler gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. 1 Haziran'a kısa süre kala, "Okullar ne zaman açılacak" sorusu yeniden gündem oldu. İşte, 1 Haziran okullar açılacak mı? Yarın 31 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? Yüz yüze eğitim...

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MEB son dakika: 1 Haziran okullar açılacak mı? Yarın 31 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? Yüz yüze eğitim...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Açıklamada, "Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir" denildi.

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MEB son dakika: 1 Haziran okullar açılacak mı? Yarın 31 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? Yüz yüze eğitim...

MEB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Resmî ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullara uyulması şartıyla yüz yüze eğitime başlanabilecektir. Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, Valiliklerimiz tarafından sağlanacaktır.

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MEB son dakika: 1 Haziran okullar açılacak mı? Yarın 31 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? Yüz yüze eğitim...

1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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MEB son dakika: 1 Haziran okullar açılacak mı? Yarın 31 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? Yüz yüze eğitim...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 2021 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaşmıştı.