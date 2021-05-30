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MEB son dakika: 1 Haziran okullar açılacak mı? Yarın 31 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? Yüz yüze eğitim...
1 Haziran okullar açılacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1 Haziran başlaması beklenen normalleşme sürecinde atılacak adımlar merak ediliyor. Uzaktan eğitimini sürdüren öğrenciler ve veliler alınacak kararları yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen açıklamalar gündemin ilk sırasında bulunuyor. İşte, 1 Haziran okullar açılacak mı? Yarın 31 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? Yüz yüze eğitim...
Giriş Tarihi: 30.05.2021 18:40 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 18:40
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