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1 Haziran'da nereler açılacak? Kafeler açılacak mı? Kısıtlama kalkacak mı? Türkiye'nin gözü Kabine Toplantısı'nda

Türkiye gözü 1 Haziran'da geçilecek olan normalleşmede. Milyonlar pazartesi günü gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararları bekliyor. Normalleşmede nerelerin açılacağı merak konusu oldu. Kafeler açılacak mı? Hafta sonu kısıtlaması kalkacak mı? gibi sorular sorulmaya başlandı. İşte 1 Haziran'da gelecek olan normalleşme hakkında flaş detaylar...

Giriş Tarihi: 30.05.2021 17:07 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 17:31
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1 Haziran'da nereler açılacak? Kafeler açılacak mı? Kısıtlama kalkacak mı? Türkiye'nin gözü Kabine Toplantısı'nda

Milyonlar Başkan Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararları bekliyor. Pazartesi günü yapılacak kritik toplantıda hangi karaların çıkacağı merak konusu olurken en çok sorulan soruların başında kafeler ve sokağa çıkma kısıtlaması geldi. Peki Kafeler açılacak mı? Kısıtlama kalkacak mı?

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1 Haziran'da nereler açılacak? Kafeler açılacak mı? Kısıtlama kalkacak mı? Türkiye'nin gözü Kabine Toplantısı'nda

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Kabine toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki gelişmelerle ilgili ülke gündeminde önemli yer tutan konuların görüşülmesi bekleniyor.

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1 Haziran'da nereler açılacak? Kafeler açılacak mı? Kısıtlama kalkacak mı? Türkiye'nin gözü Kabine Toplantısı'nda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülen toplantıda alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği, normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı konularının ele alınacağı tahmin ediliyor.

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1 Haziran'da nereler açılacak? Kafeler açılacak mı? Kısıtlama kalkacak mı? Türkiye'nin gözü Kabine Toplantısı'nda

Aşı programında öncelikli grupların durumu, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması ile yerli aşı çalışmaları ve ithal aşıdaki tedarik sürecinin, toplantının bir diğer önemli gündem maddesi olması öngörülüyor.

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1 Haziran'da nereler açılacak? Kafeler açılacak mı? Kısıtlama kalkacak mı? Türkiye'nin gözü Kabine Toplantısı'nda

Telafi eğitimine ilişkin çalışmaların da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde görüşülmesi ve bu konuda atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

Ayrıca 13-14 Haziran'da Brüksel'de yapılacak NATO zirvesinin de toplantıda gündeme geleceği tahmin ediliyor.