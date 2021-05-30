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1 Haziran'da nereler açılacak? Kafeler açılacak mı? Kısıtlama kalkacak mı? Türkiye'nin gözü Kabine Toplantısı'nda
Türkiye gözü 1 Haziran'da geçilecek olan normalleşmede. Milyonlar pazartesi günü gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararları bekliyor. Normalleşmede nerelerin açılacağı merak konusu oldu. Kafeler açılacak mı? Hafta sonu kısıtlaması kalkacak mı? gibi sorular sorulmaya başlandı. İşte 1 Haziran'da gelecek olan normalleşme hakkında flaş detaylar...
Giriş Tarihi: 30.05.2021 17:07Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 17:31