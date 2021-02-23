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23 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasaklarıyla ilgili flaş gelişme! Sonunda belli oldu! İşte yeni beklenti... 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasaklarıyla ilgili flaş gelişme! Sonunda belli oldu! İşte yeni beklenti...
Koronavirüs salgını sürecinde risk grubunda yer alan 65 yaş üstü ve 20 yaş yaş altı vatandaşlar için ekstra tedbirler alınmıştı. Aşılama uygulamasının başlaması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında 1 Mart'ta normalleşme adımları atılması bekleniyor. Hal böyle olunca vatandaşların gözü Kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. İl bazında kısıtlamaların kalkması beklenirken, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasakları hakkında verilecek kararlar bekleniyor.
Giriş Tarihi: 23.02.2021 16:18
65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasakları için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Mart'tan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin detayları açıklanmaya devam ediyor. İllerdeki vaka sayılarının yanı sıra aşılama oranları ve hastanelerin durumu da normalleşme için önemli hususlar olarak kabul edilecek. Her hafta değişime uğrayacak uygulama için vatandaşlar hava durumu takip eder gibi durumu yakından izleyebilecek. Tüm bunlar yaşanırken, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için alınacak kararlar yakından takip ediliyor.Şimdi gözler Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi. Tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabileceksiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Pandemiyle mücadele kapsamında il il planlanan kademeli yöntemin ayrıntıları belli olmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 1 Mart'tan itibaren geçileceğini açıkladığı kademeli uygulamaya ilişkin altyapı çalışmaları sürerken, il pandemi kurullarının takip edeceği kriterler de oluşturuluyor.
Buna göre, illerin pandemi seviyesini gösteren "Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli" kategorilerine geçiş kriterleri oluşturuluyor. Hangi durumda, hangi yasakların kalkacağına ilişkin bu listeler, il hıfzıssıhha kurullarına gönderilecek.
İLLERDE NEYE BAKILACAK? Yapılan çalışmaya göre, bu kuralların değişmesi ve bir ilin başka kategoriye geçişi için belirlenen kriterler bulunuyor. 100 bin üzerinden yapılan vaka sayısı hesabının yanı sıra, aşılama oranı, hastanelerin kapasitesi, yoğun bakımların kapasitesi gibi kriterler de göz önünde bulundurulacak. İL İÇİ UYGULAMA İl içi takip ise farklı işleyecek. Her ilçeye yönelik ayrı kararlar alınmayacak. İl, bir bütün olarak değerlendirilecek. İş hareketliliği ve geçirgenlik nedeniyle özellikle metropol ilçeleri birbirinden ayırmak ve farklı kurallar koymanın mümkün olmadığı belirtildi. Ancak vaka patlaması olduğunda bölgesel karantinaya gidilebilecek.