65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasaklarıyla ilgili flaş gelişme! Sonunda belli oldu! İşte yeni beklenti...

65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasakları için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Mart'tan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin detayları açıklanmaya devam ediyor. İllerdeki vaka sayılarının yanı sıra aşılama oranları ve hastanelerin durumu da normalleşme için önemli hususlar olarak kabul edilecek. Her hafta değişime uğrayacak uygulama için vatandaşlar hava durumu takip eder gibi durumu yakından izleyebilecek. Tüm bunlar yaşanırken, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için alınacak kararlar yakından takip ediliyor.Şimdi gözler Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi. Tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabileceksiniz...