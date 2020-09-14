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Haberler Galeri YÖK son dakika duyuruları: Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri?

YÖK son dakika duyuruları: Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri?

Üniversiteler açılacak mı? Sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından merak edilmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok üniversite uzaktan ve hibrit eğitimi vereceğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, üniversitelerin açılmasına yönelik YÖK'e tavsiye kararını iletti. Başkan Yekta Saraç tarafından yapılacak son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Öğrenciler uzaktan eğitim verecek üniversiteleri araştırıyor. Peki, Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 14.09.2020 18:48 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 18:55
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YÖK son dakika duyuruları: Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri?
YÖK son dakika duyuruları: Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri?

Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eylül aylarının ortasına geldiğimiz günlerde okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın alacağı karar merak ediliyor. Nisan ve Mayıs aylarında vaka sayıları arttığı için online olarak duyurulmuştu. Peki, Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK son dakika duyuruları: Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri?
YÖK son dakika duyuruları: Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri?

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI? YÖK'E TAVSİYE KARARI İLETİLDİ

YÖK, Bakanlıktan üniversitelerde güz döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda il pandemi veya il umumi hıfzıssıhha kurullarının fikri alınarak rektörlüklerce karar verilmesine ilişkin görüş istedi. Edinilen son dakika bilgisine göre, Bakanlıktan YÖK'e gönderilen cevabi yazıda, üniversitelerde güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması önerildi.

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YÖK son dakika duyuruları: Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri?
YÖK son dakika duyuruları: Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri?

2020 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK'ün tavsiye kararının ardından ise bazı üniversiteler uzaktan eğitim kararı aldıklarını duyurdu. Haberimizden, 2020-2021 üniversitelerin açılış tarihi hakkında son dakika gelişmelerini öğrenebilir, hangi üniversitelerin uzaktan eğitim kararı aldığını bulabilirsiniz.

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YÖK son dakika duyuruları: Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri?
YÖK son dakika duyuruları: Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri?

Sağlık Bakanlığınca, Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) gönderilen görüş yazısında, üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde, teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi önerildi.

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YÖK son dakika duyuruları: Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri?
YÖK son dakika duyuruları: Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri?

YÖK tarafından rektörlüklere Kovid-19 sürecinde eğitim öğretim süreçlerine ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, Kovid-19 küresel salgınıyla mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca tedbir alındığı ve bunların uygulamaya konulduğu belirtildi.

Yazıda, yükseköğretim kurumlarının alacağı tedbirlere ilişkin YÖK'ün çerçeve kararları ihtiva eden "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi" yayınladığı anımsatıldı.