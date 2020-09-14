Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eylül aylarının ortasına geldiğimiz günlerde okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın alacağı karar merak ediliyor. Nisan ve Mayıs aylarında vaka sayıları arttığı için online olarak duyurulmuştu. Peki, Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri? Merak edilen detaylar haberimizde...