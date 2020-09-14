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YÖK son dakika duyuruları: Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri?
Üniversiteler açılacak mı? Sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından merak edilmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok üniversite uzaktan ve hibrit eğitimi vereceğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, üniversitelerin açılmasına yönelik YÖK'e tavsiye kararını iletti. Başkan Yekta Saraç tarafından yapılacak son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Öğrenciler uzaktan eğitim verecek üniversiteleri araştırıyor. Peki, Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 14.09.2020 18:48 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 18:55
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YÖK son dakika duyuruları: Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri?
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YÖK son dakika duyuruları: Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri?
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YÖK son dakika duyuruları: Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri?
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YÖK son dakika duyuruları: Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri?
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YÖK son dakika duyuruları: Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri?