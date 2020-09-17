MEB son açıklamalar: Pazartesi günü okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak, ertelendi mi? Yüz yüze eğitim... Son dakika... Pazartesi günü okullar açılıyor mu? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitimde yeni dönemin nasıl olacağı merak ediliyordu. 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile başlayan 2020-2021 eğitim öğretim döneminin detayları merak ediliyor. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitim için 21 Eylül tarihini işaret etmişti. Yurt genelinde salgına karşı yeni tedbirler alınırken, yüz yüze eğitimin olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, pazartesi günü okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak, ertelendi mi? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 17.09.2020 14:46 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 15:00
Son dakika... Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin detaylar paylaşıldı. Uzaktan eğitim sürecinin ardından yüz yüze eğitime geçiş yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Bakan Ziya Selçuk, 21 Eylül'de hangi sınıflar için okulların açılacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından tüm sınıflar için okulların hangi tarihte başlayacağı araştırılmaya başlandı. Pekii, pazartesi günü okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak, ertelendi mi? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 21 EYLÜL PAZARTESİ OKULLAR AÇILIYOR MU?
Okullar 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada "21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan 1. sınıf öğrencilerimizle başlayacağız." ifadelerini kullandı.
TÜM SINIFLAR İÇİN OKULLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bakan Selçuk açıklamasının devamında, "İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak. 21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz." dedi.
Üç haftalık değerlendirme süreci 12 Ekim'e denk geldiği için tüm sınıfların bu tarihte eğitime başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Liseler başta olmak üzere tüm sınıfların hangi tarihte başlayacağı belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN A HABER'DE SORULARI YANITLADI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber televizyonunda canlı yayınlanan "Memleket Meselesi Programı"nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
Çocuğu okul öncesi veya ilkokul 1. sınıfa giden bir veli olsa çocuğunu okula gönderip göndermeyeceği sorulan Selçuk, bunun bir aile konusu olmasının yanında toplumsal ve küresel bir konu olduğuna işaret ederek, bu tür bir kararı veriye dayalı olarak vermeyi her zaman tercih edeceğini söyledi.
Velilerin bu konuda kaygı duymasının çok doğal olduğunu dile getiren Selçuk, gerekli koşulların sağlanabilmesi, riskin en aza indirilmesi ve kontrollü seviyede tutulabilmesi açısından okullarda yüz yüze eğitim kararının okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflarla, sadece iki günle sınırlı olacak şekilde alındığına dikkati çekti.
Selçuk, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın okullarda eğitimi "2 artı 5 gün" olarak formülize ettiğinin anımsatılması üzerine, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini çok önemsediklerini ve kararları da istişare ederek aldıklarını söyledi.