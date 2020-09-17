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Kaymakamlık sınavı açıklaması geldi: Geç başvurular alınacak... Kaymakamlık 2020 sınavı ne zaman, ayın kaçında?
Kaymakamlık 2020 sınavı ne zaman, ayın kaçında? Kaymakamlık: İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için geç başvurular bugün alınıyor. Sınava 02 - 09 Eylül 2020 tarihleri arasında başvuru yapamayan adaylar, kılavuzda belirtilen kurallar doğrultusunda 17 Eylül 2020 tarihinde sınava geç başvuru yapabileceklerdir. Adaylar son başvuru tarihini araştırmaya başladı. Peki, Kaymakamlık 2020 sınavı ne zaman, ayın kaçında? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 17.09.2020 16:27 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 16:31
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