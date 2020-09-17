Kaymakamlık 2020 sınavı ne zaman, ayın kaçında? Kaymakamlık geç başvuru tarihi ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kaymakamlık: İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için geri sayım sürüyor. Sınav için başvurular 2-9 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru işlemini gerçekleştiremeyen adaylar için geç başvuru işlemlerini bugün yapabilecek. Peki, Kaymakamlık 2020 sınavı ne zaman, ayın kaçında? Merak edilen detaylar haberimizde...