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Haberler Galeri Kaymakamlık sınavı açıklaması geldi: Geç başvurular alınacak... Kaymakamlık 2020 sınavı ne zaman, ayın kaçında?

Kaymakamlık sınavı açıklaması geldi: Geç başvurular alınacak... Kaymakamlık 2020 sınavı ne zaman, ayın kaçında?

Kaymakamlık 2020 sınavı ne zaman, ayın kaçında? Kaymakamlık: İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için geç başvurular bugün alınıyor. Sınava 02 - 09 Eylül 2020 tarihleri arasında başvuru yapamayan adaylar, kılavuzda belirtilen kurallar doğrultusunda 17 Eylül 2020 tarihinde sınava geç başvuru yapabileceklerdir. Adaylar son başvuru tarihini araştırmaya başladı. Peki, Kaymakamlık 2020 sınavı ne zaman, ayın kaçında? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 17.09.2020 16:27 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 16:31
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Kaymakamlık sınavı açıklaması geldi: Geç başvurular alınacak... Kaymakamlık 2020 sınavı ne zaman, ayın kaçında?

Kaymakamlık 2020 sınavı ne zaman, ayın kaçında? Kaymakamlık geç başvuru tarihi ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kaymakamlık: İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için geri sayım sürüyor. Sınav için başvurular 2-9 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru işlemini gerçekleştiremeyen adaylar için geç başvuru işlemlerini bugün yapabilecek. Peki, Kaymakamlık 2020 sınavı ne zaman, ayın kaçında? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kaymakamlık sınavı açıklaması geldi: Geç başvurular alınacak... Kaymakamlık 2020 sınavı ne zaman, ayın kaçında?

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

2020 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık), 18 Ekim 2020 tarihinde 16 sınav merkezinde uygulanacak.

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Kaymakamlık sınavı açıklaması geldi: Geç başvurular alınacak... Kaymakamlık 2020 sınavı ne zaman, ayın kaçında?

KAYMAKAMLIK SINAVI SORU DAĞILIMI NASIL?

Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

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Kaymakamlık sınavı açıklaması geldi: Geç başvurular alınacak... Kaymakamlık 2020 sınavı ne zaman, ayın kaçında?

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

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Kaymakamlık sınavı açıklaması geldi: Geç başvurular alınacak... Kaymakamlık 2020 sınavı ne zaman, ayın kaçında?

Alan Bilgisi Testi : Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye'nin İdari Yapısı (14), Türkiye'de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.