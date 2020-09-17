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Bu yıl üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 uzaktan eğitim veren üniversiteler hangileri? İşte güncel liste...
Bu yıl üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala üniversitelerde eğitim sisteminin nasıl olacağı merak ediliyordu. YÖK tarafından üniversitelerin açılacağı tarih ile ilgili açıklama gelmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından Yükseköğretim Kurulu'na yazı gönderildi. Peki, bu yıl üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 uzaktan eğitim veren üniversiteler hangileri? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 17.09.2020 14:09 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 14:23
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