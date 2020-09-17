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Haberler Galeri Bu yıl üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 uzaktan eğitim veren üniversiteler hangileri? İşte güncel liste...

Bu yıl üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 uzaktan eğitim veren üniversiteler hangileri? İşte güncel liste...

Bu yıl üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala üniversitelerde eğitim sisteminin nasıl olacağı merak ediliyordu. YÖK tarafından üniversitelerin açılacağı tarih ile ilgili açıklama gelmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından Yükseköğretim Kurulu'na yazı gönderildi. Peki, bu yıl üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 uzaktan eğitim veren üniversiteler hangileri? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 17.09.2020 14:09 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 14:23
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Bu yıl üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 uzaktan eğitim veren üniversiteler hangileri? İşte güncel liste...

Üniversitelerde yeni eğitim öğretim dönemi başlıyor. 2020-2021 dönemi için hazırlıklar devam ederken, öğrenciler üniversitelerde eğitimin yüz yüze mi yoksa online mı olacağını araştırıyor. Birçok üniversite tarafından uzaktan eğitim kararı alındı. Uzaktan eğitim veren üniversitelerin listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Milyonlarca öğrenci YÖK'ten gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Bu yıl üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 uzaktan eğitim veren üniversiteler hangileri? İşte son geişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bu yıl üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 uzaktan eğitim veren üniversiteler hangileri? İşte güncel liste...

BU YIL ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerden ve velilerden sıklıkla üniversitelerdeki yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin sorular aldıklarını belirtti.

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Bu yıl üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 uzaktan eğitim veren üniversiteler hangileri? İşte güncel liste...

"YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik." ifadesini kullanan Saraç, şunları kaydetti: "Bunun yanı sıra kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek. Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine bu vesileyle getirdiğimiz karma modelin (hibrit eğitim) hayırlı olmasını diliyoruz."

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Bu yıl üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 uzaktan eğitim veren üniversiteler hangileri? İşte güncel liste...

ÜNİVERSİTELER ONLİNE MI OLACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından Yükseköğretim Kurulu'na gönderilen yazı şu şekilde;

"2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir. Üniversitenizde, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin planlamalarınıza ait kararlarınızda YÖK'ün, yükseköğretim kurumlarına tanımış olduğu inisiyatif çerçevesinde Sağlık Bakanlığının görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim."

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Bu yıl üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 uzaktan eğitim veren üniversiteler hangileri? İşte güncel liste...

UZAKTAN EĞİTİM VEREN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

* Marmara Üniversitesi
* Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,
* Akdeniz Üniversitesi,
* Balıkesir Üniversitesi,
* Batman Üniversitesi,
* İstanbul Üniversitesi,
* Sakarya Üniversitesi,
* Orta Doğu Teknik Üniversitesi,