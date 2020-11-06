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06 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri DHBT nedir, kimler başvurabilir? KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM 2020 DHBT sınav ücreti ne kadar? DHBT nedir, kimler başvurabilir? KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM 2020 DHBT sınav ücreti ne kadar? DHBS nedir? 2020 KPSS DHBT başvuruları başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre başvuru yapacak olan adaylar, başvuru işlemlerinin detaylarını araştırıyor. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde KPSS oturumlarına katılan adayların, KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundalar. Peki, DHBT nedir, kimler başvurabilir? KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM 2020 DHBT sınav ücreti ne kadar? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 06.11.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 12:26
DHBT nedir, kimler başvurabilir? 2020 yılına ilişkin KPSS DHBT sınavına başvurular başladı. ÖSYM tarafından başlatılan DHBT başvurularına ilişkin detaylar merak ediliyor. Başvuru kılavuzunun erişime açılmasının ardından hangi adayların başvuru yapabileceği konusunda sorular gündeme geldi. KPSS DHBT ile ilgili ayrıntılara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, DHBT nedir, kimler başvurabilir? KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM 2020 DHBT sınav ücreti ne kadar? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR DHBT NEDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR?
KPSS DHBT, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına ilk defa atanacaklarda aradığı puanın elde edilmesi için gerçekleştiriliyor.
DHBT 'ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabilecekler. Adaylar KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorunda.
Sınava katılacak adayların ilgili yıl, bu sınava katılacakları öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyinde yapılacak KPSS'ye girmeleri ve KPSS'de puanların hesaplanmasına yönelik koşulları karşılamaları gerekmekte.
KPSS DHBT NE ZAMAN, SINAV KONULARI NELER?
2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak. Sınav 60 dakika sürecek.
Sınav konuları:
Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak. Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT - 1) temel din bilgisi sorularından oluşacak ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacak.
Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:
a) İslam İnanç Esasları
b) İslam İbadet Esasları c) Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an'ı anlama ve meal bilgisi) d) Siyer e) İslam Ahlakı