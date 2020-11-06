DHBT nedir, kimler başvurabilir? KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM 2020 DHBT sınav ücreti ne kadar?

DHBS nedir? 2020 KPSS DHBT başvuruları başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre başvuru yapacak olan adaylar, başvuru işlemlerinin detaylarını araştırıyor. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde KPSS oturumlarına katılan adayların, KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundalar. Peki, DHBT nedir, kimler başvurabilir? KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM 2020 DHBT sınav ücreti ne kadar? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 06.11.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 12:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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