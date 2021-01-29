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29 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son açıklamalar: Okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta ilkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim başlıyor mu? MEB son açıklamalar: Okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta ilkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim başlıyor mu? Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Koronavirüs önlemleri kapsamında online eğitime geçen öğrenciler, ikinci dönem için hazırlıklarını sürdürüyor. Normalleşme sürecinde yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği merak edilirken, son açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Bakan Ziya Selçuk'un açıklamalarının ardından gözler yüz yüze eğitim tarihine çevrildi. Peki, okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta ilkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim başlıyor mu? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 29.01.2021 10:27
Okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlayacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karara göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilkokul, ortaokul ve liseler uzaktan eğitime geçmişti. Vaka sayısında düşüş görülmesi ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta ilkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim başlıyor mu? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR BAKAN SELÇUK'TAN YENİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yeni açıklama yaptı. Bakan Selçuk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Okulumu çok özledim" diyen kuzularıma artık "çok haklısın" demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum. Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak, emin olun." OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Yarıyıl tatili 15 Şubat'ta sona erecek. 2020-2021 ikinci dönem 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak. En çok merak edilenlerden biri de okulların uzaktan mı, yüz yüze mi devam edeceği oldu. Bakan Selçuk konu ile ilgili,
"15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." dedi. DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI BAŞLADI
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları ile özel öğretim kurslarındaki yüz yüze eğitime ilişkin iş ve işlemleri düzenleyen iki ayrı yazı illere gönderildi.
Buna göre, resmi okullarda eğitim alan 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki bu sınıflara yönelik takviye kurslarında, 12. sınıf öğrenci ve mezunlarına yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'tan itibaren başlatıldı.
MEB 500 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAYACAK
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2018-2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılan adaylar arasından 500 engelli öğretmen atayacak.
Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, 2018-2020 yıllarındaki EKPSS'ye katılanlar arasından atama yapılmak üzere 1-5 Şubat'ta ön başvurular alınacak.