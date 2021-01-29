Okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlayacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karara göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilkokul, ortaokul ve liseler uzaktan eğitime geçmişti. Vaka sayısında düşüş görülmesi ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta ilkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim başlıyor mu? İşte cevaplar...