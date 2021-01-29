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29 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA ABD basınından Biden'a Türk SİHA'ları uyarısı!
Türkiye'nin Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da tarih yaza SİHA'ları ABD'nin gündeminden düşmüyor. ABD basınından geniş yer bulan Türk SİHA'ları Biden'a da iletildi. Türkiye'nin ürettiği SİHA'ların savaşlarda oyuncu kurucu pozisyonunda olduğunu belirten ABD basıı, Biden'ın droneları durduracak teknolojiye yatırım yapması gerektiğini savundu.
Giriş Tarihi: 29.01.2021 11:04 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 11:10
Türkiye'nin kısa süre içerisinde oyun kurucu rolünü büyütmesinin dünyada yankıları sürüyor. Sahip olduğu gelişmiş teknolojiyle gözdağı veren Türkiye'nin en önemli kozlarından birisi de, elbette ki göz kamaştırıcı droneları.
GALERİ DEVAM EDİYOR
ABD'li medya kuruluşu Newseek'in haberine göre, drone tehditlerinin Ortadoğu'da artmasının çeşitli etkileri olacak.
Bunlardan ilki, İran gibi ülkelerin ve desteklediği silahlı grupların, ABD ve müttefiklerine karşı giderek herkesi içine çeken bir silahlanma yarışına girebilecek olması.
Bir diğeri Çin, Rusya ve özellikle Türkiye'nin yeni drone'lara öncülük ediyor olması. Bu durum ABD'nin hesaba katmadığı bir gelişme.
Trump yönetimi de bu nedenle olacak ki görevdeki son günlerinde, Abu Dabi'ye 18 gelişmiş MQ-9B Reaper uçağının satışında ilerleme sağladı.