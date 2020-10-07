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Haberler Galeri Açık lise kayıtları için son dakika açıklaması! Açık lise kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte bitiyor? İşte sınav tarihleri...

Açık lise kayıtları için son dakika açıklaması! Açık lise kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte bitiyor? İşte sınav tarihleri...

Açık lise kayıtları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖL kayıt yenilemeleri için artık son günlere girildi. Açık Lise üzerinden eğitimini sürdüren öğrenciler, AÖL 2020 kayıt yenileme tarihlerini araştırmaya başladı. Yeni dönem kayıt yenileme işlemleri 31 Ağustos'ta başlamıştı. Ekim ayına girdiğimiz günlerde kayıtların hangi tarihte sonlanacağı merak ediliyor. İşte, Açık lise kayıtları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte sınav tarihleri...

Giriş Tarihi: 07.10.2020 22:42 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 22:49
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Açık lise kayıtları için son dakika açıklaması! Açık lise kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte bitiyor? İşte sınav tarihleri...

Açık lise kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte bitiyor? AÖL kayıtları bitti mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler yeni dönem için hazırlıklar sürüyor. Gerekli notları alarak mezun olmak isteyen adaylar kayıtların yapılacağı tarihi merak ediyor. İşte, Açık lise kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte bitiyor? İşte sınav tarihleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Açık lise kayıtları için son dakika açıklaması! Açık lise kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte bitiyor? İşte sınav tarihleri...

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıt yenileme işlemleri 7 Eylül'de başladı. Kayıt yenileme başvuruları 9 Ekim Cuma günü sona erecek. Yeni döneme ilişkin sınav takvimi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Açık lise kayıtları için son dakika açıklaması! Açık lise kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte bitiyor? İşte sınav tarihleri...

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Öğrencilik durumu "Silik, Donuk veya Aktif" olan öğrencilerden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerinitamamlatmak için halk eğitimi merkezi müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

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Açık lise kayıtları için son dakika açıklaması! Açık lise kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte bitiyor? İşte sınav tarihleri...

DERS SEÇİMİ

Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrenciler, öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncellemeleri gerekiyor.

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Açık lise kayıtları için son dakika açıklaması! Açık lise kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte bitiyor? İşte sınav tarihleri...

AÖL KAYIT YENİLEME SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2020 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)