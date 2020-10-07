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Açık lise kayıtları için son dakika açıklaması! Açık lise kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte bitiyor? İşte sınav tarihleri...
Açık lise kayıtları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖL kayıt yenilemeleri için artık son günlere girildi. Açık Lise üzerinden eğitimini sürdüren öğrenciler, AÖL 2020 kayıt yenileme tarihlerini araştırmaya başladı. Yeni dönem kayıt yenileme işlemleri 31 Ağustos'ta başlamıştı. Ekim ayına girdiğimiz günlerde kayıtların hangi tarihte sonlanacağı merak ediliyor. İşte, Açık lise kayıtları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte sınav tarihleri...
Giriş Tarihi: 07.10.2020 22:42 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 22:49
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