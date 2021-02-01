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01 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son açıklamalar: Okullar ertelendi mi? 15 Mart'ta yüz yüze eğitim başlayacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler... MEB son açıklamalar: Okullar ertelendi mi? 15 Mart'ta yüz yüze eğitim başlayacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler... Okullar ertelendi mi? Koronavirüs tedbirleri kapsamında online eğitim gören öğrenciler, 25 Ocak'ta yarıyıl tatiline çıkmışlardı. Ara tatil ile birleştirilen yarıyıl tatili 15 Şubat'ta sona erecek. Şubat ayına girmemiz ile birlikte en çok merak edilen konuların başında yüz yüze eğitim yer aldı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar merak ediliyor. Peki, okullar ertelendi mi? 15 Mart'ta yüz yüze eğitim başlayacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 01.02.2021 16:14 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 16:14
Son dakika... Okulların açılış tarihi ertelendi mi? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? gibi sorular, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Yarıyıl tatiline devam eden öğrenciler yüz yüze eğitim tarihini araştırıyor. Bilim Kurulu üyesi tarafından konu hakkında açıklama geldi. Peki, okullar ertelendi mi? 15 Mart'ta yüz yüze eğitim başlayacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR ERTELENDİ Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, okulların açılışı daha önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek. Buna göre, ikinci dönem 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Ancak yüz yüze eğitim tarihinin 15 Mart'tan sonra yapılacağı konuşuluyor. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda konu hakkında detayların açıklanması bekleniyor.
BAKAN SELÇUK'TAN YENİ AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yeni açıklama yaptı. Bakan Selçuk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Okulumu çok özledim" diyen kuzularıma artık "çok haklısın" demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum. Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak, emin olun." OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimle devam eden eğitim kuruluşlarının açılış tarihiyle ilgili Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bir tarih tavsiye etti. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, okulların 15 Mart'tan sonra kademeli olarak açılması planlanıyor.
15 MART KRİTİK TARİH Toplantıda özellikle; öğretmenlerin aşılanması ve toplumdaki aşılanma sayısının artması ve vakalarda azalma kaydedilmesi şartıyla 15 Mart'ta yüz yüze eğitime geçişin mümkün olabileceği vurgulandı.
öğretmenlerin aşılama sürecinin tamamlanmasının ardından kontrollü bir şekilde yüz yüze eğitime geçilecek. Aşılama süreci nedeniyle 15 Mart tarihi ön plana çıkıyor.