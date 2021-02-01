MEB son açıklamalar: Okullar ertelendi mi? 15 Mart'ta yüz yüze eğitim başlayacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler...

Okullar ertelendi mi? Koronavirüs tedbirleri kapsamında online eğitim gören öğrenciler, 25 Ocak'ta yarıyıl tatiline çıkmışlardı. Ara tatil ile birleştirilen yarıyıl tatili 15 Şubat'ta sona erecek. Şubat ayına girmemiz ile birlikte en çok merak edilen konuların başında yüz yüze eğitim yer aldı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar merak ediliyor. Peki, okullar ertelendi mi? 15 Mart'ta yüz yüze eğitim başlayacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 01.02.2021 16:14 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 16:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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