Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
01 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? 1 Şubat Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Kısıtlamalar... Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? 1 Şubat Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Kısıtlamalar...
Yılın ikinci Kabine Toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, yerli aşı çalışmaları başta olmak üzere aşı takviminin de toplantıda görüşülmesi bekleniyor. Normalleşme süreci ile ilgili hangi kararların alınacağını merak eden vatandaşlar, yeni kararların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? 1 Şubat Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 01.02.2021 17:03 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 17:03
Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar uygulanmaya devam edileceği gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? 1 Şubat Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN BİTECEK?
Kabine Toplantısı'nın saat kaçta biteceği henüz açıklanmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 19.00-20.00 civarında açıklama yapması bekleniyor. Konu hakkında detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
KAFELER VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kafe, kıraathane, lokanta ve restoranlara yönelik uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte kalkacağı henüz bilinmiyor. Uzmanlar, normalleşme için erken olduğunu, kısıtlamaların mart ayından sonra esnetilmesi gerektiğini vurguluyor. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından son durum belli olacak.
KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, kısıtlamalar ile ilgili alınacak kararlar, bugün gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısında belli olacak. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, yaptığı son dakika açıklaması ile normalleşme hakkında şuan için erken olduğunu ve biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu söyledi. Konu hakkında yeni açıklamalar geldikçe ahaber.com.tr'de yer alacak.
TÜRKİYE'DE KOVİD-19'LA MÜCADELE KAPSAMINDA AŞILANANLARIN SAYISI 2 MİLYONU AŞTI
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ülke genelinde uygulanmaya başlanmasının 19'uncu gününde aşılananların toplam sayısı 2 milyonu aştı.
"Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında, 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarından başlanan aşılama çalışmalarına devam ediliyor.