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01 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri "Bu iller çok dikkat" Hangi illerde yasaklar kalkacak? Hafta sonu ve hafta içi yasakları kalkacak mı? Kalkan yasaklar listesi... "Bu iller çok dikkat" Hangi illerde yasaklar kalkacak? Hafta sonu ve hafta içi yasakları kalkacak mı? Kalkan yasaklar listesi...
Hangi illerde yasaklar kalkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında kısıtlamaların kalkacağı tarih merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl etkisini göstermeye başlayan koronavirüs salgını sonrasında sokağa çıkma kısıtlamaları ve bulaşma riski yüksek olan mekanların kapatılmasına karar verilmişti. Gözler bugün Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine toplantısına çevrildi. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, hangi illerde yasaklar kalkacak? Hafta sonu ve hafta içi yasakları kalkacak mı? Kalkan yasaklar listesi...
Giriş Tarihi: 01.02.2021 16:00
Hangi illerde yasaklar kalkacak? Hafta sonu ve hafta içi yasakları kalkacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş, günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında yasakların ne zaman kalkacağını merak ediyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında kısıtlamaların kalkacağı tarih merak ediliyor. Şimdi gözler 1 Şubat tarihinde toplanacak Kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Bazı illerde vaka sayıları düşerek harita yeşile dönmüştü. İşte, hangi illerde yasaklar kalkacak? Hafta sonu ve hafta içi yasakları kalkacak mı? Kalkan yasaklar listesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Cumhurbaşkanlığı kabinesi salgında son durumu değerlendirecek. Aşılama sürecinden, eğitime, önlemlerden, vaka sayısına , mutasyonlu virüs etkisine kadar tüm başlıklar masaya yatırılacak. Kabine saat 15.00'te toplanacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantıda kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor. Toplantı sonrasında tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?
15 Şubat'ta yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceğinin toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.
Milli Eğitim Bakanı , okula dönüş için bu tarihi işaret etmişti ama son karar vaka sayılarına göre verilecek.
Merak edilen ikinci başlık restoran ve kafelerle ilgili bir karar alınıp alınmayacağı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verilere göre değerlendirme yapılacağını söylemişti.
Önlemlere devam mı edilecek, bazı tedbirler esnetilecek mi Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla netleşecek.
Kitlesel aşılama süreci ve aşı tedariği çalışmaları da toplantının gündem maddeleri arasında.
75-80 aralığındakilerin aşılanmasının tamamlanmasının ardından süre 70-75 yaşındakilere gelecek.
Şimdiye kadar aşı olanların sayısı iki milyonu buldu.
Aşı tedariğinde son durumun ve yerli aşı çalışmalarının da toplantıda ele alınacağı belirtiliyor.
Kabine toplantısında salgın gündeminin yanısıra iç ve dış gelişmelerle ilgili de değerlendirme yapılacak. Yargı ve ekonomi alanındaki reform çalışmalarındaki son durumun ele alınması bekleniyor.