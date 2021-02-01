Hangi illerde yasaklar kalkacak? Hafta sonu ve hafta içi yasakları kalkacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş, günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında yasakların ne zaman kalkacağını merak ediyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında kısıtlamaların kalkacağı tarih merak ediliyor. Şimdi gözler 1 Şubat tarihinde toplanacak Kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Bazı illerde vaka sayıları düşerek harita yeşile dönmüştü. İşte, hangi illerde yasaklar kalkacak? Hafta sonu ve hafta içi yasakları kalkacak mı? Kalkan yasaklar listesi...