MEB son açıklamalar: Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? 2021 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, lise sınavları belirlendiği tarihler aralığında gerçekleştirilecek. Sınavların ertelenmesi ya da iptal olması ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.