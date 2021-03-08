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08 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son açıklamalar: Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? 2021 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB son açıklamalar: Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? 2021 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Lise sınavları iptal mi oldu? Koronavirüs salgını nedeniyle lise 1. dönem sınavları yapılmamıştı. Normalleşme süreci ile birlikte yüz yüze eğitimin başlamasının ardından lise sınavları da yeniden gündeme geldi. Öğrencilerin heyecanla araştırdığı sınavlar hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? 2021 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 08.03.2021 12:24 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 12:24
Lise sınavları ne zaman yapılacak? 2020-2021 eğitim öğretim yılının 1. dönemi koronavirüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirildi. Bu süreçte lise sınavları salgın nedeniyle gerçekleştirilmedi. Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından lise sınavlarının hangi tarihte yapılacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? 2021 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşe merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, lise sınavları belirlendiği tarihler aralığında gerçekleştirilecek. Sınavların ertelenmesi ya da iptal olması ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze olacak. Sınavların takvimi 8 Mart Pazartesi gününden itibaren üç haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak.
Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak. Birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.
2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.
SINAVLAR NASIL OLACAK? TEST Mİ, KLASİK Mİ?
MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi gerekiyor.
Ancak zorunlu hâllerde fazladan bir sınav daha yapılabiliyor. Okullarda yönetmelik çerçevesinde, salgın riski dikkate alınarak, seyreltilmiş sınıflarda sınavlar düzenleniyor.