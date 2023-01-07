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Bedelli askerlik yerleri için tarih BELLİ OLDU! 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri...

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? sorusu yanıt buldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı 2023 yılı bedelli askerlik celp ve sevk duyurusu ile detaylar netleşti. 2022 yılında başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar, bu yıl silahaltına alınacak. MSB ASAL 2023 bedelli askerlik sevk tarihlerine aahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bedelli askerlik yerleri nereden öğrenilecek? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.01.2023 15:22
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Bedelli askerlik yerleri için tarih BELLİ OLDU! 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri...

2023 yılı bedelli askerlik yerleri için beklenen açıklama geldi. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılı bedelli askerlik celp ve sevk duyurusu yayımlandı. Geçen yıl başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar, silahaltına alınacakları yer ve tarihi araştırmaya başladı. Peki, bedelli askerlik yerleri nereden öğrenilecek? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bedelli askerlik yerleri için tarih BELLİ OLDU! 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri...

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

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Bedelli askerlik yerleri için tarih BELLİ OLDU! 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri...

2023 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler şöyle:

* 02 Şubat 2023
* 02 Mart 2023
* 06 Nisan 2023
* 04 Mayıs 2023
* 31 Mayıs 2023
* 06 Temmuz 2023
* 10 Ağustos 2023
* 07 Eylül 2023
* 05 Ekim 2023
* 09 Kasım 2023
* 07 Aralık 2023

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Bedelli askerlik yerleri için tarih BELLİ OLDU! 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri...

SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK?

Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

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Bedelli askerlik yerleri için tarih BELLİ OLDU! 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri...

MAZERETLERİ NEDENİYLE 2023 YILINA ERTELEME YAPANLAR

2022 yılında sevke tabi iken yasal mazeretleri nedeniyle 2023 yılına ertelemeleri yapılan; 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesi kapsamındaki yükümlüler ile mülga 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun Geçici 55'inci maddesi kapsamındakiler, 3'üncü maddedeki celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacaklar.