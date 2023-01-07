Bedelli askerlik yerleri için tarih BELLİ OLDU! 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri...

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? sorusu yanıt buldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı 2023 yılı bedelli askerlik celp ve sevk duyurusu ile detaylar netleşti. 2022 yılında başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar, bu yıl silahaltına alınacak. MSB ASAL 2023 bedelli askerlik sevk tarihlerine aahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bedelli askerlik yerleri nereden öğrenilecek? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...