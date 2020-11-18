23 Kasım'da okullar açılıyor mu? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Ara tatilden sonra okullar kapanacak mı?

Son dakika... 23 Kasım'da okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, 23 Kasım'da tüm sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı bildirilmişti. Ancak, artan vaka sayısı nedeniyle okullar başta olmak üzere yurt genelinde bir takım önlemler hayata geçirildi. Peki, 23 Kasım'da okullar açılıyor mu? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Ara tatilden sonra okullar kapanacak mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 18.11.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 12:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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