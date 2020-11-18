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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 23 Kasım'da okullar açılıyor mu? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Ara tatilden sonra okullar kapanacak mı? 23 Kasım'da okullar açılıyor mu? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Ara tatilden sonra okullar kapanacak mı? Son dakika... 23 Kasım'da okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, 23 Kasım'da tüm sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı bildirilmişti. Ancak, artan vaka sayısı nedeniyle okullar başta olmak üzere yurt genelinde bir takım önlemler hayata geçirildi. Peki, 23 Kasım'da okullar açılıyor mu? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Ara tatilden sonra okullar kapanacak mı? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 18.11.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 12:10
Son dakika haberi... Ara tatilden sonra okullar açılacak mı? Soğuk havaların etkisi ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle vakalarda yeniden artış görüldü. Bu artışın önüne geçmek için hükümet tarafından yeni tedbirler açıklandı. Bu çerçevede okullarda alınacak tedbirler de duyuruldu. Peki, 23 Kasım'da okullar açılıyor mu? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Ara tatilden sonra okullar kapanacak mı? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 23 KASIM'DA OKULLAR AÇILIYOR MU? ARA TATİLDEN SONRA...
Şu anda ara tatilde olan okullarda eğitim öğretim dönemi 23 Kasım itibarıyla uzaktan eğitim (online) olarak devam edecek. Okullar yıl sonuna kadar kapalı olacak.
2020-2021 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Vaka artışı nedeniyle öğrenciler ikinci kez uzaktan eğitim sistemine geçti. Online eğitimin yıl sonuna kadar devam edeceği açıklamasının ardından gözler okulların açılacağı tarihe çevrildi. Online eğitim kararının ardından ikinci bir karara kadar okullarda yüz yüze eğitim iptal edildi. Salgının durumuna göre yeni kararlar alınacak ve okulların açılış tarihi buna göre belirlenecek.
BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimdeki ikinci uzaktan eğitim süreciyle ilgili yaptığı açıklamada
, "Bizim de arzumuz isteğimiz o yönde şu anda salgın şartları buna izin vermiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde salgının seyrine bakarak ilgili kurumlarla görüş alışverişi yaparak bu konularda elimizden geleni yapacağız" dedi. MEB'DEN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE KAYNAK DESTEĞİ
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde öğrencilere kaynak desteği sunmaya devam ediyor.
Bakanlık, daha önce öğrencilere destek olmak amacıyla kazanım kavrama testleri, 5, 6. ve 7. sınıflar için beceri temelli testler, 8. sınıflar için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek sorular ve soru destek paketleri ve 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için tekrar testlerini yayımlamıştı.