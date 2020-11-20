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Haberler Galeri Bekçi alımı için yeni gelişme: 2020-2021 bekçi alımları ne zaman? E-devlet bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte şartlar...

Bekçi alımı için yeni gelişme: 2020-2021 bekçi alımları ne zaman? E-devlet bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte şartlar...

2020-2021 bekçi alımları ne zaman? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yeni Ekonomi Paketi ile 100 bin memur istihdamı sağlanacağı açıklanmıştı. Bilindiği üzere pandemi döneminde bekçi alım sürecine ara verilmişti. Memur alımlarında sağlık ve güvenlik güçlerine öncelik sağlanması bekleniyor. Hal böyle olunca bekçi olmak isteyenler, Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, 2020-2021 bekçi alımları ne zaman? E-devlet bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte şartlar...

Giriş Tarihi: 20.11.2020 17:17 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 17:22
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Bekçi alımı için yeni gelişme: 2020-2021 bekçi alımları ne zaman? E-devlet bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte şartlar...

2020-2021 bekçi alımları ne zaman? E-devlet bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi bünyesinde çalışmak üzere alımı yapılacak bekçi adayları için başvuru tarihi merak ediliyor. Adaylar 2021 yılına kısa süre kala alımların bu yıl içerisinde olup olmayacağını sorgulamaya başladı. 2020-2021 bekçi alımları ne zaman? E-devlet bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte şartlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçi alımı için yeni gelişme: 2020-2021 bekçi alımları ne zaman? E-devlet bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte şartlar...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK 2020

İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü henüz 2020-2021 bekçi alımlarıyla ilgili henüz açıklama yapmadı. Konuyla ilgili detaylar paylaşıldığında haberimizde olacaktır.

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Bekçi alımı için yeni gelişme: 2020-2021 bekçi alımları ne zaman? E-devlet bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte şartlar...

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bekçi alımı 2020 başvuru şartları aşağıdaki gibidir;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

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Bekçi alımı için yeni gelişme: 2020-2021 bekçi alımları ne zaman? E-devlet bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte şartlar...

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

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Bekçi alımı için yeni gelişme: 2020-2021 bekçi alımları ne zaman? E-devlet bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte şartlar...

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas,irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,