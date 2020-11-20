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Bekçi alımı için yeni gelişme: 2020-2021 bekçi alımları ne zaman? E-devlet bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte şartlar...
2020-2021 bekçi alımları ne zaman? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yeni Ekonomi Paketi ile 100 bin memur istihdamı sağlanacağı açıklanmıştı. Bilindiği üzere pandemi döneminde bekçi alım sürecine ara verilmişti. Memur alımlarında sağlık ve güvenlik güçlerine öncelik sağlanması bekleniyor. Hal böyle olunca bekçi olmak isteyenler, Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, 2020-2021 bekçi alımları ne zaman? E-devlet bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte şartlar...
Giriş Tarihi: 20.11.2020 17:17 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 17:22
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