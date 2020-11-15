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Önlemler peş peşe alındı! İşte HES kodunun zorunlu olduğu iller ve alanlar...

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Türkiye'de de yeni önlemler birbiri ardına uygulamaya sokuldu. Buna göre bazı il ve ilçelerde hıfzısıhha kurulu tarafından getirilen yasaklarla "HES kodu" uygulaması birçok alan için zorunlu oldu. İşte Türkiye genelinde "HES kodlu" uygulamaya geçen iller...

Giriş Tarihi: 15.11.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 10:26
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Önlemler peş peşe alındı! İşte HES kodunun zorunlu olduğu iller ve alanlar...

ESKİŞEHİR
Kamu kurumları, bankalar, abonelik merkezleri, posta dağıtım yerleri, toplu taşıma araçları, 250'den fazla çalışanı bulunan fabrikalar, AVM'ler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Önlemler peş peşe alındı! İşte HES kodunun zorunlu olduğu iller ve alanlar...

DENİZLİ
Kamu kurumları, bankalar, belediye otobüsleri, AVM girişleri, havaalanı, otogar, gar

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Önlemler peş peşe alındı! İşte HES kodunun zorunlu olduğu iller ve alanlar...

ELAZIĞ
Kamu kurumları, bankalar, belediye otobüsleri, ticari taksiler


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Önlemler peş peşe alındı! İşte HES kodunun zorunlu olduğu iller ve alanlar...

ISPARTA
Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, AVM'ler, kültürel ve sportif faaliyetler

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Önlemler peş peşe alındı! İşte HES kodunun zorunlu olduğu iller ve alanlar...

İSTANBUL
Konaklama tesisleri, kamu binaları, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan tüm ulaşım araçları.