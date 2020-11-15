Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
15 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Önlemler peş peşe alındı! İşte HES kodunun zorunlu olduğu iller ve alanlar... Önlemler peş peşe alındı! İşte HES kodunun zorunlu olduğu iller ve alanlar... Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Türkiye'de de yeni önlemler birbiri ardına uygulamaya sokuldu. Buna göre bazı il ve ilçelerde hıfzısıhha kurulu tarafından getirilen yasaklarla "HES kodu" uygulaması birçok alan için zorunlu oldu. İşte Türkiye genelinde "HES kodlu" uygulamaya geçen iller... Giriş Tarihi: 15.11.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 10:26 ESKİŞEHİR Kamu kurumları, bankalar, abonelik merkezleri, posta dağıtım yerleri, toplu taşıma araçları, 250'den fazla çalışanı bulunan fabrikalar, AVM'ler. GALERİ DEVAM EDİYOR DENİZLİ Kamu kurumları, bankalar, belediye otobüsleri, AVM girişleri, havaalanı, otogar, gar ELAZIĞ Kamu kurumları, bankalar, belediye otobüsleri, ticari taksiler ISPARTA Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, AVM'ler, kültürel ve sportif faaliyetler İSTANBUL Konaklama tesisleri, kamu binaları, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan tüm ulaşım araçları.