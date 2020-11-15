Önlemler peş peşe alındı! İşte HES kodunun zorunlu olduğu iller ve alanlar...

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Türkiye'de de yeni önlemler birbiri ardına uygulamaya sokuldu. Buna göre bazı il ve ilçelerde hıfzısıhha kurulu tarafından getirilen yasaklarla "HES kodu" uygulaması birçok alan için zorunlu oldu. İşte Türkiye genelinde "HES kodlu" uygulamaya geçen iller...

Giriş Tarihi: 15.11.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 10:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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