Halis Aygün kimdir, kaç yaşında, nereli? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün görevden alındı. Bu gelişmelerin ardından Halis Aygün'ün hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Halis Aygün kimdir, kaç yaşında, nereli? ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı mı, neden görevden alındı? İşte haberin detayları...