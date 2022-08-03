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Halis Aygün kimdir, kaç yaşında, nereli? ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı mı, neden görevden alındı?

Halis Aygün kimdir, kaç yaşında? 2018 yılında ÖSYM Başkanlığı'na atanan Prof. Dr. Halis Aygün, Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla görevden alındı. Bu gelişmelerin ardından Prof. Dr. Halis Aygün'ün hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Halis Aygün kimdir, kaç yaşında, nereli? ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı mı, neden görevden alındı? İşte Halis Aygün hakkında merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 10:25
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Halis Aygün kimdir, kaç yaşında, nereli? ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı mı, neden görevden alındı?

Halis Aygün kimdir, kaç yaşında, nereli? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün görevden alındı. Bu gelişmelerin ardından Halis Aygün'ün hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Halis Aygün kimdir, kaç yaşında, nereli? ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı mı, neden görevden alındı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Halis Aygün kimdir, kaç yaşında, nereli? ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı mı, neden görevden alındı?

HALİS AYGÜN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Halis Aygün, 1968 yılında Giresun'da dünyaya geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nden mezun oldu. 1992 yılında yüksek lisansını, 1997 yılında ise İngiltere'de London City University'de doktorasını yaptı.

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Halis Aygün kimdir, kaç yaşında, nereli? ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı mı, neden görevden alındı?

Profesör unvanını 2006 yılında aldı. ÖSYM Başkanı seçilmeden önce son olarak Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde Dekan olarak görev yapıyordu.

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Halis Aygün kimdir, kaç yaşında, nereli? ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı mı, neden görevden alındı?

Kocaeli Üniversitesi'nde 7 yıl dekanlık, 10 yıl matematik bölümü başkanlığı görevlerinde bulunan Aygün, 9 yıldır da ÖSYM'nin Kocaeli ve Marmara Bölge Koordinatörlüğünü yürütüyordu.

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Halis Aygün kimdir, kaç yaşında, nereli? ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı mı, neden görevden alındı?

Aygün'ün uluslararası hakemli dergilerde matematik alanında 51 makalesi, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunduğu 55 bildirisi var.