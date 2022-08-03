03 Ağustos 2022, Çarşamba
Halis Aygün kimdir, kaç yaşında, nereli? ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı mı, neden görevden alındı?
Halis Aygün kimdir, kaç yaşında? 2018 yılında ÖSYM Başkanlığı'na atanan Prof. Dr. Halis Aygün, Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla görevden alındı. Bu gelişmelerin ardından Prof. Dr. Halis Aygün'ün hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Halis Aygün kimdir, kaç yaşında, nereli? ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı mı, neden görevden alındı? İşte Halis Aygün hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 03.08.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 10:25
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