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MEB okullar ne zaman açılır, ertelendi mi? Okullar 12 Ekim'de mi açılacak? Lise, ortaokul açılma tarihi...

MEB okullar ne zaman açılır, ertelendi mi? 1. sınıflar 21 Eylül tarihinde yüz yüze eğitime başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgının durumuna göre okulların açılacağı takvimi belirleyeceklerini duyurmuştu. Buna karşın, 'Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. MEB son dakika açıklaması veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, MEB okullar ne zaman açılır, ertelendi mi? Okullar 12 Ekim'de mi açılacak? Lise, ortaokul açılma tarihi...

Giriş Tarihi: 22.09.2020 21:34 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 21:39
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MEB okullar ne zaman açılır, ertelendi mi? Okullar 12 Ekim'de mi açılacak? Lise, ortaokul açılma tarihi...

MEB okullar ne zaman açılır, ertelendi mi? Okullar 12 Ekim'de mi açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Liseler ve ortaokullar için okulların açılacağı tarih merak ediliyor. 21 Eylül'de 1. sınıflar için yüz yüze eğitim başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, diğer kademelerin yüz yüze eğitime geçmesi için salgının seyrini izleyeceklerini açıklamıştı. Buna karşın, okullar ne zaman açılıyor sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, MEB okullar ne zaman açılır, ertelendi mi? Okullar 12 Ekim'de mi açılacak? Lise, ortaokul açılma tarihi...

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MEB okullar ne zaman açılır, ertelendi mi? Okullar 12 Ekim'de mi açılacak? Lise, ortaokul açılma tarihi...

OKULLAR AÇILACAK MI, HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?

Okullar 21 Eylül'de açıldı. Sadece ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi öğrenciler haftada bir gün yüz yüze eğitim alacak. Diğer kademelerde ise 21 Eylül'den itibaren uzaktan eğitime devam edilecek.

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MEB okullar ne zaman açılır, ertelendi mi? Okullar 12 Ekim'de mi açılacak? Lise, ortaokul açılma tarihi...

8. 9. 12. SINIFLAR VE DİĞER SINIFLAR İÇİN OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bu gelişmenin üzerine, 8. 9. 12. sınıflar başta olmak üzere ortaokullar ve liseler için okulların açılacağı tarih öğrenilmeye çalışılıyor. Peki, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu?

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MEB okullar ne zaman açılır, ertelendi mi? Okullar 12 Ekim'de mi açılacak? Lise, ortaokul açılma tarihi...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece hâlihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız.' dedi.

Bakan Selçuk, '21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz.' açıklamasında bulundu.

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MEB okullar ne zaman açılır, ertelendi mi? Okullar 12 Ekim'de mi açılacak? Lise, ortaokul açılma tarihi...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un detaylarını açıkladığı okulların açılış tarihi, ilk olarak okul öncesi ve 1. sınıflar için geçerli olacak. İlerleyen dönemlerde, 8, 9 ve 12. sınıflar gibi diğer sınıflar için de değerlendirme gerçekleştirecek olan Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılış tarihi konusuna netlik kazandıracak.