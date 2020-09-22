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MEB okullar ne zaman açılır, ertelendi mi? Okullar 12 Ekim'de mi açılacak? Lise, ortaokul açılma tarihi...
MEB okullar ne zaman açılır, ertelendi mi? 1. sınıflar 21 Eylül tarihinde yüz yüze eğitime başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgının durumuna göre okulların açılacağı takvimi belirleyeceklerini duyurmuştu. Buna karşın, 'Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. MEB son dakika açıklaması veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, MEB okullar ne zaman açılır, ertelendi mi? Okullar 12 Ekim'de mi açılacak? Lise, ortaokul açılma tarihi...
Giriş Tarihi: 22.09.2020 21:34 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 21:39
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