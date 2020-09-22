MEB okullar ne zaman açılır, ertelendi mi? Okullar 12 Ekim'de mi açılacak? Lise, ortaokul açılma tarihi...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece hâlihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız.' dedi.

Bakan Selçuk, '21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz.' açıklamasında bulundu.