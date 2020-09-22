ANA SAYFA
İŞKUR TYP sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 MEB okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı sonuçları...
İŞKUR TYP sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı için başvuru süresi 21 Eylül 2020 tarihinde sona erdi. Binlerce vatandaş sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Birçok ilde TYP kuraları gerçekleştiriliyor. Peki, İŞKUR TYP sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 MEB okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı sonuçları...
Giriş Tarihi: 22.09.2020 18:57 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 19:04
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9