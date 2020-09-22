İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* 18 yaşını doldurmuş olmak.

* İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak.

* SGK'dan herhangi bir emekli aylığı, gelir aylığı ya da malül aylığı almıyor olmak gerekmektedir.

* Adayların eğitim şartlarında herhangi bir mezuniyet şartı aranmayacak. Fakat halihazırda örgün bir eğitime devam eden adaylar bu ilanlara başvuru gerçekleştiremeyecekler.