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Haberler Galeri İŞKUR TYP sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 MEB okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı sonuçları...

İŞKUR TYP sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 MEB okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı sonuçları...

İŞKUR TYP sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı için başvuru süresi 21 Eylül 2020 tarihinde sona erdi. Binlerce vatandaş sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Birçok ilde TYP kuraları gerçekleştiriliyor. Peki, İŞKUR TYP sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 MEB okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı sonuçları...

Giriş Tarihi: 22.09.2020 18:57 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 19:04
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İŞKUR TYP sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 MEB okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı sonuçları...

İŞKUR TYP sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 MEB okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı sonuçları ne zaman belli olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla gerçekleştirilen İŞKUR TYP alımları için başvuru süreci sonlandı. İş sahibi olmak isteyen binlerce kişi yapılacak kura sonuçlarını merakla bekliyor. Peki, İŞKUR TYP sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 MEB okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı sonuçları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR TYP sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 MEB okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı sonuçları...

İŞKUR TYP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR TYP başvuru tarihleri illere göre değişiklik gösteriyor. Genel başvuruların son günü 21 Eylül olarak biliniyor. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar, sonuçları heyecanla bekliyor.

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İŞKUR TYP sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 MEB okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı sonuçları...

Hak kazanan adaylar bazı ilanlar için noter kurası ile bazı ilanlar için ise liste yöntemi ile belirlenecek. Başvuru yaptığınız ilana tıklayarak seçim tarihlerini öğrenebilirsiniz.

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İŞKUR TYP sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 MEB okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı sonuçları...

İŞKUR TYP BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR TYP başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştiriliyor. Okulların güvenlik, temizlik ve bakım onarım gibi kadrolarına istihdam edilmek üzere personel başvuruları İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden ve ALO 170 hattından yapılabilecek.

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İŞKUR TYP sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 MEB okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı sonuçları...

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* 18 yaşını doldurmuş olmak.

* İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak.

* SGK'dan herhangi bir emekli aylığı, gelir aylığı ya da malül aylığı almıyor olmak gerekmektedir.

* Adayların eğitim şartlarında herhangi bir mezuniyet şartı aranmayacak. Fakat halihazırda örgün bir eğitime devam eden adaylar bu ilanlara başvuru gerçekleştiremeyecekler.