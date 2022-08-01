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Haberler Galeri MEB öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı? 2022 iller arası yer değiştirme tayin sonuçları nereden öğrenilir?

MEB öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı? 2022 iller arası yer değiştirme tayin sonuçları nereden öğrenilir?

Öğretmen il dışı atama sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 25-29 Temmuz tarihleri arasında il dışı tayin başvurusunda bulunan öğretmenler, heyecan içinde atama sonuçlarını araştırıyor. MEB tarafından öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları için tarih belli oldu. Peki, MEB öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı? 2022 iller arası yer değiştirme tayin sonuçları nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.08.2022 10:44
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MEB öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı? 2022 iller arası yer değiştirme tayin sonuçları nereden öğrenilir?

MEB öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı'ba bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu çalışan öğretmenlerin gerçekleştirdiği isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 25-29 Temmuz tarihlerinde alındı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, MEB öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı? 2022 iller arası yer değiştirme tayin sonuçları nereden öğrenilir? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı? 2022 iller arası yer değiştirme tayin sonuçları nereden öğrenilir?

MEB ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Öğretmen il dışı atama sonuçları 01 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak. Öğretmenler il dışı tayin sonuçlarına, başvuru yaptıkları İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecek. (Örnek: İstanbul MEB)

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MEB öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı? 2022 iller arası yer değiştirme tayin sonuçları nereden öğrenilir?

İLİŞİK KESME NE ZAMAN?

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri 02 Ağustos 2022 itibarıyla başlayacak.

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MEB öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı? 2022 iller arası yer değiştirme tayin sonuçları nereden öğrenilir?

Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

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MEB öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı? 2022 iller arası yer değiştirme tayin sonuçları nereden öğrenilir?

"20 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular" bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.