MEB öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı? 2022 iller arası yer değiştirme tayin sonuçları nereden öğrenilir?

Öğretmen il dışı atama sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 25-29 Temmuz tarihleri arasında il dışı tayin başvurusunda bulunan öğretmenler, heyecan içinde atama sonuçlarını araştırıyor. MEB tarafından öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları için tarih belli oldu. Peki, MEB öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı? 2022 iller arası yer değiştirme tayin sonuçları nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...