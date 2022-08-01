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Dar gelirliye ucuz konut müjdesi | 81 ilde 150 bin konut inşa edilecek! Mimarisi nasıl olacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi hayata geçiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ağustos ayında açıklayacağı proje ile birlikte 81 ilde 150 bin sosyal konut yapılacak. Ev ve arsalar dar gelirlilere 15 yıla varan vade ile satılacak. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 01.08.2022 10:43 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022 10:43
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Dar gelirliye ucuz konut müjdesi | 81 ilde 150 bin konut inşa edilecek! Mimarisi nasıl olacak?

Son yıllarda yükselen konut fiyatları ve kiralardaki artışlar için hükümet düğmeye bastı. Geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut müjdesini vermişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dar gelirliye ucuz konut müjdesi | 81 ilde 150 bin konut inşa edilecek! Mimarisi nasıl olacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olacak olan projede 81 ilde 150 bin sosyal konut yapılacak ve hazine arazileri vatandaşa açılacak. Yapılan ev ve arsalar ise 15 yıla varan vadelerle satışa sunulacak.

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Dar gelirliye ucuz konut müjdesi | 81 ilde 150 bin konut inşa edilecek! Mimarisi nasıl olacak?

Proje yaşan bir proje olacak. Yani proje tamamlandıktan sonra 'proje bitti' ifadesi olmayacak. Proje ihtiyaç oldukça devam edecek. Projenin detaylarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

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Dar gelirliye ucuz konut müjdesi | 81 ilde 150 bin konut inşa edilecek! Mimarisi nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ eliyle yapılacak konutlardan yararlanmak isteyen vatandaşların hane halkı geliri net 10 bin TL'den fazla olmayacak. Bu rakam İstanbul için 11 bin 500 TL olarak uygulanacak.

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Dar gelirliye ucuz konut müjdesi | 81 ilde 150 bin konut inşa edilecek! Mimarisi nasıl olacak?

PROJEDEN KİMLER FAYDALANACAK

Belirlenen gelir seviyesini aşmayan ilk defa ev alacak olan