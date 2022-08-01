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Haberler Galeri DGS sonuçları erken açıklanır mı? 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM takvimi...

DGS sonuçları erken açıklanır mı? 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM takvimi...

DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3 Temmuz Pazar günü yapılan DGS'nin üzerinden bir ay geçti. Sınava katılan ve lisans programlarına tercih yapacak olan adaylar, ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi bekliyor. Ağustos ayına girmemiz ile birlikte DGS sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, DGS sonuçları erken açıklanır mı? 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.08.2022 10:58
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DGS sonuçları erken açıklanır mı? 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM takvimi...

3 Temmuz'da gerçekleştirilen DGS'nin sonuçları bekleniyor. Ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için uygulanan DGS'nin sonuçları için tarih belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile sonuçlar için merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, DGS sonuçları erken açıklanır mı? 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DGS sonuçları erken açıklanır mı? 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM takvimi...

DGS SONUÇLARI ERKEN Mİ AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından daha önce bazı sınavların sonuçları, belirlenen takvimden önce erişime açılmıştı. 2022 DGS sonuçları için de erken açıklanma ihtimali bulunurken, sonuçların erken açıklanmasına yönelik henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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DGS sonuçları erken açıklanır mı? 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM takvimi...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, 2022 DGS sonuçları 12 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

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DGS sonuçları erken açıklanır mı? 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM takvimi...

DGS'DE BARAJ PUANI VAR MI?

Lisans programlarına geçiş yapmak için gerçekleştirilen DGS'de herhangi bir baraj puanı uygulaması bulunmuyor. DGS sınavında özel bir puan hesaplama uygulaması yapılıyor.

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DGS sonuçları erken açıklanır mı? 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM takvimi...

DGS TABAN-TAVAN PUANLARI VE KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

2022 DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak. Tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve taban puanları da henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından tercih sürecinde yayımlanacak DGS kılavuzu ile birlikte başarı sıralaması ve bölümlerin taban puanları belli olacak. DGS tercih kılavuzu yayımlandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.