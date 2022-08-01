01 Ağustos 2022, Pazartesi
DGS sonuçları erken açıklanır mı? 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM takvimi...
DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3 Temmuz Pazar günü yapılan DGS'nin üzerinden bir ay geçti. Sınava katılan ve lisans programlarına tercih yapacak olan adaylar, ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi bekliyor. Ağustos ayına girmemiz ile birlikte DGS sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, DGS sonuçları erken açıklanır mı? 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 01.08.2022 10:58
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