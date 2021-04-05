Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
05 Nisan 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kritik hafta! AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2021 2. dönem açık lise sonuçları bugün mü açıklanacak? Kritik hafta! AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2021 2. dönem açık lise sonuçları bugün mü açıklanacak?
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren öğrenciler, ikinci dönem sınavlarını tamamladılar. 25-29 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen sınavın ardından gözler sonuçlara çevrildi. Bu gelişmelerin ardından binlerce öğrenci internet üzerinden sonuç takvimini araştırıyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2021 2. dönem açık lise sonuçları bugün mü açıklanacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 05.04.2021 12:55 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 12:55
AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitimini sürdüren öğrenciler, 25-29 Mart tarihleri arasında 2. dönem sınavlarına katıldılar. Yeni haftanın ilk gününde en çok merak edilenlerden biri de sınav sonuçları oldu. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2021 2. dönem açık lise sonuçları bugün mü açıklanacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
25-29 Mart'ta gerçekleştirilen AÖL sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hemen şunu belirtelim ki, sonuçların hangi tarihte açıklanacağı tam olarak bilinmiyor. Ancak bir önceki sınavlara baktığımızda, sonuçların bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.
AÇIK LİSE MEZUNİYET KREDİSİ KAÇ OLDU?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıköğretim lisesi öğrencilerinin 170 krediyle mezun olabileceklerini bildirdi. Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, açıköğretim lisesinde okuyan öğrencilerin azmini ve hayallerini bildiklerine işaret etti.
Bakan Selçuk,
"Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Açıköğretim liselerinde mezuniyet için alınması gereken kredi 192 idi.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?
Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.
a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,
b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,
c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,
ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,
d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.
Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.