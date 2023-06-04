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Haberler Galeri MEB LGS 2023 İLLERE GÖRE TABAN - TAVAN PUANLAR! LGS lise kontenjanları- yüzdelik dilimleri! Anadolu, Meslek, Fen, İmam Hatip liseleri taban puanları! İstanbul, Ankara İzmir...

MEB LGS 2023 İLLERE GÖRE TABAN - TAVAN PUANLAR! LGS lise kontenjanları- yüzdelik dilimleri! Anadolu, Meslek, Fen, İmam Hatip liseleri taban puanları! İstanbul, Ankara İzmir...

LGS 2023 sınavı 4 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Sınavda ter döken 1 milyonu aşkın öğrenci soru ve cevap anahtarı için gelecek açıklamaları beklerken, puan hesaplamaları yapmaya başladı. Öğrenciler hayalleri olan liselerin taban ve tavan puanlarını araştırmaya başladı. Tercih sürecinde İstanbul, Ankara, İzmir ve il il lise taban puanları, lise yüzdelik dilimleri ve okul kontenjanları merak ediliyor. İşte, LGS lise kontenjanları- yüzdelik dilimleri! Anadolu, Meslek, Fen, İmam Hatip liseleri taban puanları! İstanbul, Ankara İzmir...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2023 13:15 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 13:15
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MEB LGS 2023 İLLERE GÖRE TABAN - TAVAN PUANLAR! LGS lise kontenjanları- yüzdelik dilimleri! Anadolu, Meslek, Fen, İmam Hatip liseleri taban puanları! İstanbul, Ankara İzmir...

LGS 2023 sınavı için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. 4 Haziran tarihinde gerçekleştirilen LGS 2023 sınavı sonrasında öğrenciler liseler taban ve tavan puan araştırmalarını sürdürüyor. Bu noktada, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya ve il il lise taban puanları, LGS yüzdelik dilimleri ile okul kontenjanları merak konusu oldu. İşte, LGS lise kontenjanları- yüzdelik dilimleri! Anadolu, Meslek, Fen, İmam Hatip liseleri taban puanları! İstanbul, Ankara İzmir...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB LGS 2023 İLLERE GÖRE TABAN - TAVAN PUANLAR! LGS lise kontenjanları- yüzdelik dilimleri! Anadolu, Meslek, Fen, İmam Hatip liseleri taban puanları! İstanbul, Ankara İzmir...

LGS TABAN PUANLARI 2023

Lise taban ve taban puanları hakkında geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Bu yıl ise sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi öncesinde MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

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MEB LGS 2023 İLLERE GÖRE TABAN - TAVAN PUANLAR! LGS lise kontenjanları- yüzdelik dilimleri! Anadolu, Meslek, Fen, İmam Hatip liseleri taban puanları! İstanbul, Ankara İzmir...

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.

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MEB LGS 2023 İLLERE GÖRE TABAN - TAVAN PUANLAR! LGS lise kontenjanları- yüzdelik dilimleri! Anadolu, Meslek, Fen, İmam Hatip liseleri taban puanları! İstanbul, Ankara İzmir...

Örnek: Ülke çapında yüzde 8'lik bir dilime sahip olan öğrenci, sınava giren 1 milyon 300 bin öğrenci arasından 104 binlik bir sıralamaya sahip olmuş olarak kabul edilmektedir.

Tercih işlemlerini yaparken adaylar yüzdelik dilimlerden ve geçtiğimiz yılın taban puanlarından faydalanacaklar.

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MEB LGS 2023 İLLERE GÖRE TABAN - TAVAN PUANLAR! LGS lise kontenjanları- yüzdelik dilimleri! Anadolu, Meslek, Fen, İmam Hatip liseleri taban puanları! İstanbul, Ankara İzmir...

LİSE TABAN VE TABAN PUANLARI