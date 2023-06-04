MEB LGS 2023 İLLERE GÖRE TABAN - TAVAN PUANLAR! LGS lise kontenjanları- yüzdelik dilimleri! Anadolu, Meslek, Fen, İmam Hatip liseleri taban puanları! İstanbul, Ankara İzmir...

LGS 2023 sınavı 4 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Sınavda ter döken 1 milyonu aşkın öğrenci soru ve cevap anahtarı için gelecek açıklamaları beklerken, puan hesaplamaları yapmaya başladı. Öğrenciler hayalleri olan liselerin taban ve tavan puanlarını araştırmaya başladı. Tercih sürecinde İstanbul, Ankara, İzmir ve il il lise taban puanları, lise yüzdelik dilimleri ve okul kontenjanları merak ediliyor. İşte, LGS lise kontenjanları- yüzdelik dilimleri! Anadolu, Meslek, Fen, İmam Hatip liseleri taban puanları! İstanbul, Ankara İzmir...