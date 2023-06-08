MEB LGS 2023 A - B - C kitapçığı soruları ve cevapları meb.gov.tr! LGS SÖZEL- SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME PDF İNDİR!

LGS sınavı 4 Haziran 2023 tarihinde iki oturum halinde gerçekleşti. Sayısal ve sözel olarak iki oturumda gerçekleştirilen sınav sonrasında öğrenciler soru ve cevap anahtarı için araştırmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Adaylar, sınavın hemen ardından ise yayımlanan cevap anahtarı ile puanlarını hesaplayabiliyor. İşte, LGS 2023 A - B - C kitapçığı soruları ve cevapları meb.gov.tr!