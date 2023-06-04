LGS 2023 PUAN HESAPLAMA ROBOTU! OBP nereden, nasıl hesaplanır? 5. 6. 7. 8. Sınıf Okul Başarı Puanı LGS puanına dahil edilecek mi?

LGS puan hesaplama robotu sınavın sona ermesinin ardından araştırılan konular arasında yer aldı. 4 Haziran 2023'te LGS 2023 gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınav, bu yıl 4 Haziran'da düzenlenecek. Sayısal ve sözel olarak 2 oturumda gerçekleştirilen sınav sonrasında puan hesaplamasına yönelik detaylar merak ediliyor. İşte, OBP nereden, nasıl hesaplanır? 5. 6. 7. 8. Sınıf Okul Başarı Puanı LGS puanına dahil edilecek mi?