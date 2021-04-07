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07 Nisan 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB kritik tarih açıklaması: AÖL sınav sonuçları bugün, erken açıklanır mı? Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman 2021? MEB kritik tarih açıklaması: AÖL sınav sonuçları bugün, erken açıklanır mı? Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman 2021?
Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖL sınav sonuçları binlerce öğrenci tarafından merakla bekleniyor. AÖL 2. dönem sınavlarının online olarak yapılmasının ardından sonuçlar için gelecek açıklamalar merakla takip ediliyor. AÖL 2. dönem sınavının ardından 3. sınavların yapılacağı tarih araştırılıyor. İşte, AÖL sınav sonuçları bugün, erken açıklanır mı? Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman 2021?
Giriş Tarihi: 07.04.2021 15:43 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 15:43
AÖL sınav sonuçları bugün, erken açıklanır mı? Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL 2.dönem sınavları 25-29 Mart 2021 tarihleri arasında yapıldı. Öğrenciler 3. dönem sınavları için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Diğer yandan 2. dönem sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte, AÖL sınav sonuçları bugün, erken açıklanır mı? Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman 2021?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Açık Lise 2.dönem online sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Puanlarını öğrenmek isteyen öğrenciler AÖL sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt ararken bilindiği üzere 2.dönem merkezi sistem sınavları 25-29 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. AÖL sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak.
AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.
2021 AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL 1. dönem sınavları, 10 gün içerisinde açıklanmıştı.
Bu bilgi göz önüne alındığında, 2. dönem AÖL sınav sonuçlarının da 11-12 Nisan tarihlerinde açıklanması bekleniyor.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?
Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak.