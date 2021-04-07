AÖL sınav sonuçları bugün, erken açıklanır mı? Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL 2.dönem sınavları 25-29 Mart 2021 tarihleri arasında yapıldı. Öğrenciler 3. dönem sınavları için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Diğer yandan 2. dönem sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte, AÖL sınav sonuçları bugün, erken açıklanır mı? Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman 2021?