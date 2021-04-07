1915 Çanakkale Köprüsü'nden nefes kesen kareler! Tüm ihtişamıyla ortaya çıktı

1915 Çanakkale Köprüsü'nde kedi yolunun tamamlanmasıyla başlanan ana kabloların montajı devam ediyor. Köprünün ana halatlarını oluşturacak 296 çelik kablodan 92'si bir kıtadan diğer kıtaya çekildi. Gemlik ve Gölcük'teki fabrikalarda üretilen tabliye bloklarından 33'üncüsü de Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına ulaştı. Çelik kablolarda kullanılan 162 bin kilometre tel uzunluğunun, dünyanın etrafını 4 kez dolaşabilecek kadar olduğu öğrenildi. 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak köprü sayesinde, Çanakkale Boğazı 6 dakika gibi kısa bir sürede geçilebilecek.