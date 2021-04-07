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1915 Çanakkale Köprüsü'nden nefes kesen kareler! Tüm ihtişamıyla ortaya çıktı

1915 Çanakkale Köprüsü'nde kedi yolunun tamamlanmasıyla başlanan ana kabloların montajı devam ediyor. Köprünün ana halatlarını oluşturacak 296 çelik kablodan 92'si bir kıtadan diğer kıtaya çekildi. Gemlik ve Gölcük'teki fabrikalarda üretilen tabliye bloklarından 33'üncüsü de Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına ulaştı. Çelik kablolarda kullanılan 162 bin kilometre tel uzunluğunun, dünyanın etrafını 4 kez dolaşabilecek kadar olduğu öğrenildi. 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak köprü sayesinde, Çanakkale Boğazı 6 dakika gibi kısa bir sürede geçilebilecek.

Giriş Tarihi: 07.04.2021 16:02 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 16:05
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1915 Çanakkale Köprüsü'nden nefes kesen kareler! Tüm ihtişamıyla ortaya çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017'de temelini attığı ve 18 Mart 2022'de de hizmete açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, tamamlandığında Avrupa ile Asya kıtasını birleştiren önemli ulaşım noktalarından biri olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1915 Çanakkale Köprüsü'nden nefes kesen kareler! Tüm ihtişamıyla ortaya çıktı

Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar 7/24 aralıksız devam ederken, toplam uzunluğu 4 bin 330 metre olan kedi yolunun tamamlanmasının ardından ana kablolarının montajına devam ediyor.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nden nefes kesen kareler! Tüm ihtişamıyla ortaya çıktı

Ana halatları oluşturacak çelik kablolardan köprünün kuzey tarafına 45, güneş tarafına ise 47'nci çelik kablo çekildi.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nden nefes kesen kareler! Tüm ihtişamıyla ortaya çıktı

Ana kabloları oluşturmak için köprünün kenar açıklıklarına kulelerin sağ ve sol tarafına 148'er, orta açıklığa ise yine sağ ve sol tarafa 144'er çelik kablo çekilecek.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nden nefes kesen kareler! Tüm ihtişamıyla ortaya çıktı

DÜNYANIN ETRAFINI 4 KEZ DOLAŞACAK UZUNLUKTA TEL KULLANILACAK

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ana halatlarını oluşturacak çelik kabloların her birinin içinde 126 tel bulunduğu belirtildi.