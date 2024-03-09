MEB Duyurdu! Tüm Okullarda Yeni Uygulama Başlıyor: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar.....

Türkiye'nin eğitim sistemi, öğrencilerin bilgi ve düşüncelerini daha etkili bir şekilde ifade edebilmeleri amacıyla önemli bir dönüşüm yaşamakta. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 26-27 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleşecek ortak sınavlarda açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak. Bu yeni yaklaşım, öğrencilerin gelişimini daha yakından izlemek ve eğitimde bütünlüğü sağlamak adına hayata geçiriliyor.