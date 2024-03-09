HaberlerGaleriMEB Duyurdu! Tüm Okullarda Yeni Uygulama Başlıyor: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar.....
MEB Duyurdu! Tüm Okullarda Yeni Uygulama Başlıyor: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar.....
26-27 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan ülke geneli ortak sınavlarda, öğrencilerin akademik başarılarını daha etkin bir şekilde değerlendirmek amacıyla köklü bir değişiklik yapılacak. Yeni sistem, öğrencilerin gelişimini daha kapsamlı ve adil bir şekilde takip etmeyi hedefliyor. Değişen sınav sistemiyle ilgili en güncel bilgiler haberimizde...
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Giriş Tarihi: 09.03.2024 09:48Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 11:35