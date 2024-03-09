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Haberler Galeri MEB Duyurdu! Tüm Okullarda Yeni Uygulama Başlıyor: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar.....

MEB Duyurdu! Tüm Okullarda Yeni Uygulama Başlıyor: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar.....

26-27 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan ülke geneli ortak sınavlarda, öğrencilerin akademik başarılarını daha etkin bir şekilde değerlendirmek amacıyla köklü bir değişiklik yapılacak. Yeni sistem, öğrencilerin gelişimini daha kapsamlı ve adil bir şekilde takip etmeyi hedefliyor. Değişen sınav sistemiyle ilgili en güncel bilgiler haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2024 09:48 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 11:35
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MEB Kararı Verdi! Tüm Okullarda Yeni Uygulama Başlıyor: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar.....

Türkiye'nin eğitim sistemi, öğrencilerin bilgi ve düşüncelerini daha etkili bir şekilde ifade edebilmeleri amacıyla önemli bir dönüşüm yaşamakta. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 26-27 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleşecek ortak sınavlarda açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak. Bu yeni yaklaşım, öğrencilerin gelişimini daha yakından izlemek ve eğitimde bütünlüğü sağlamak adına hayata geçiriliyor.

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MEB Kararı Verdi! Tüm Okullarda Yeni Uygulama Başlıyor: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar.....

Bakan Yusuf Tekin'den Açıklamalar

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla uygulanacak yeni müfredat hakkında kapsamlı açıklamalarda bulundu. Yapılan çalışmaların yoğun bir titizlikle yürütüldüğünü belirten Bakan Tekin, müfredatın her öğrenci için standart ve zorunlu dersleri kapsadığını vurguladı. Talim ve Terbiye Kurulu'nun onayının ardından müfredatın yayımlanacağı ve 1-5 ile 9. sınıflarda uygulanmaya başlanacağı bilgisi paylaşıldı.

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MEB Kararı Verdi! Tüm Okullarda Yeni Uygulama Başlıyor: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar.....

Kademeli Uygulama ve Öğrenci Düzeylerine Uygunluk

Yeni müfredatın hazırlık sürecinde öğrencilerin düzeylerine uygunluk öncelikli olarak ele alınıyor. Bakan Tekin, müfredat değişikliklerinin kademeli olarak uygulanacağını ve öğrencilerin mağdur edilmemesi için her detayın özenle planlandığını ifade etti. Bu değişiklikler, öğrencilerin eğitim kalitesini artırma ve daha etkin bir öğrenme süreci oluşturma hedefiyle gerçekleştiriliyor.

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MEB Kararı Verdi! Tüm Okullarda Yeni Uygulama Başlıyor: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar.....

Öğrencileri Bekleyen Yenilikler ve Değişiklikler

Bakan Tekin, belirli derslerde yapılan içerik seyreltmelerinin detaylarının komisyonlar tarafından incelendiğini ve onay sürecinden geçirileceğini belirtti.

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MEB Kararı Verdi! Tüm Okullarda Yeni Uygulama Başlıyor: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar.....

Matematik dersi müfredatındaki değişikliklere dair sosyal medyada yer alan iddialara da değinen Tekin, bu sürecin alanında uzman yaklaşık 2 bin kişi tarafından yürütüldüğünü ve müfredatın çocukların düzeylerine uygun olarak hazırlandığını vurguladı.