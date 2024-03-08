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Haberler Galeri TÜGVA Gençlik Buluşması'nda dikkat çeken Başkan Erdoğan pankartı: Mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa

TÜGVA Gençlik Buluşması'nda dikkat çeken Başkan Erdoğan pankartı: Mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa

TÜGVA tarafından düzenlenen "Bizim Kahramanımız" adlı 7. Gençlik Buluşması 8 Mart'ta gerçekleştiriliyor. Programa katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunurken, salona asılan pankartlar dikkat çekti.

Pınar Özenç
Giriş Tarihi: 08.03.2024 18:19 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 18:19
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TÜGVA Gençlik Buluşması’nda dikkat çeken Başkan Erdoğan pankartı: Mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen TÜGVA Gençlik Buluşması'na katıldı.

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TÜGVA Gençlik Buluşması’nda dikkat çeken Başkan Erdoğan pankartı: Mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa

Salonu dolduran gençler Başkan Erdoğan için dikkat çeken pankartlar hazırladı.

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TÜGVA Gençlik Buluşması’nda dikkat çeken Başkan Erdoğan pankartı: Mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa

Pankartlardan en dikkat çekeni ise Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde bir muhabirle arasında geçen güldüren diyalog oldu.

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TÜGVA Gençlik Buluşması’nda dikkat çeken Başkan Erdoğan pankartı: Mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa

O diyalogda muhabirin "Mezarlıklar çok bakımsız. Bir halktan bir de belediyeden kaynaklanıyor" ifadelerine Erdoğan, "Şimdi oradan geliyoruz. Mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa oradaki gelişmeleri göremiyorsunuz. Mezarlıklarda şuanda yoğun çalışma var. Temizliğinden tutun ağaçlandırma, çevre duvarlarının yapılması." şeklinde cevap vermişti.

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TÜGVA Gençlik Buluşması’nda dikkat çeken Başkan Erdoğan pankartı: Mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa