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TÜGVA Gençlik Buluşması'nda dikkat çeken Başkan Erdoğan pankartı: Mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa
TÜGVA tarafından düzenlenen "Bizim Kahramanımız" adlı 7. Gençlik Buluşması 8 Mart'ta gerçekleştiriliyor. Programa katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunurken, salona asılan pankartlar dikkat çekti.
Pınar Özenç
Giriş Tarihi: 08.03.2024 18:19Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 18:19