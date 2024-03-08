TÜGVA Gençlik Buluşması’nda dikkat çeken Başkan Erdoğan pankartı: Mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa

O diyalogda muhabirin "Mezarlıklar çok bakımsız. Bir halktan bir de belediyeden kaynaklanıyor" ifadelerine Erdoğan, "Şimdi oradan geliyoruz. Mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa oradaki gelişmeleri göremiyorsunuz. Mezarlıklarda şuanda yoğun çalışma var. Temizliğinden tutun ağaçlandırma, çevre duvarlarının yapılması." şeklinde cevap vermişti.